Chi è Paolo Villaggio secondo Enzo Paci, attore di “Com’è umano lui!”/ “Ribelle e di rara intelligenza”

Enzo Paci in tv nei panni di Paolo Villaggio: stasera va in onda Com’è umano lui!

Il grande Paolo Villaggio rivive sul piccolo schermo questa sera, giovedì 30 maggio 2024, in prima serata su Rai1 con il biopic Com’è umano lui!. Il film diretto da Luca Manfredi e realizzato per la televisione, è ambientato tra gli anni ’50 e ’60 a Genova e racconta la storia del grande attore, da quando era un impiegato ai primi anni di carriera, sino al successo della serie di Ugo Fantozzi. Ad interpretare il ruolo del protagonista è Enzo Paci, attore e storico volto della comicità televisiva attraverso le sue partecipazioni a Zelig e Colorado.

Ma chi è Paolo Villaggio secondo gli occhi e la visione di Enzo Paci, che lo interpreta nel film e di cui ha studiato storia, carriera e tutte le sue principali caratteristiche? L’attore ne ha fornito un breve ritratto lo scorso 16 maggio, in occasione della presentazione del biopic a Roma, presso la sede Rai di Viale Mazzini, alla quale ha preso parte anche il regista Manfredi.

Paolo Villaggio secondo Enzo Paci: “Personaggio complesso, di vari colori“

Come riportato da Ansa, Enzo Paci ha raccontato di aver fatto alcuni cambiamenti fisici per assomigliare il più possibile al grande Paolo Villaggio, che ha così descritto: “È un personaggio di peso, che mi ha fatto dimagrire 10 chili perché da giovane era molto magro, poi visto che lo raccontiamo dall’inizio ho tagliato la barba e tinto i capelli. Nella mente delle persone Villaggio diventa irraggiungibile, soprattutto per i genovesi, quindi per me è stato come scalare il K2“.

L’attore, a seguire, ha fornito di lui un ritratto ben preciso: “È un personaggio complesso, di vari colori. Compie delle scelte di lavoro che vanno contestualizzate anche nel periodo storico in cui sono state fatte, negli anni Sessanta. Il posto fisso era importante, la famiglia lo sognava avvocato, lui invece era un ribelle, geniale, di rara intelligenza, che sembrava fuori luogo. È stato rivoluzionario per la comicità ma è stato anche un letterato“.

