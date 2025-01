Ci sono canzoni che entrano come di prepotenza nella mente degli appassionati, anche solo delle frasi diventano quasi un ‘must’ e il merito è da ascrivere alle abilità dell’interprete in questione. Ai molti basterà udire ‘Laura non c’è, è andata via…’, per riconoscere il timbro unico di Nek, volto cardine della musica italiana e autore di innumerevoli hit entrate di diritto nei brani ‘evergreen’ della discografia nostrana. La sua poetica non può che aver giovato di un aspetto importante e necessario della sua vita, ovvero l’amore che condivide da anni con la moglie Patrizia Vacondio.

L’incontro tra Nek e sua moglie Patrizia Vacondio risale ai primi anni duemila; un colpo di fulmine che in poco tempo li ha portati a compiere il grande passo del matrimonio suggellato poi dalla nascita della loro prima figlia, Beatrice. Una gioia che ha amplificato l’amore reciproco e che forse è stato il faro nei momenti di crisi che inevitabilmente sovente si abbattono anche sulle coppie più stabili e forti. Il cantante, in alcune interviste, ha ammesso senza filtri di aver vissuto dei momenti di difficoltà senza nascondere la propria responsabilità; con maturità e sentimento, le cose sono poi andate nel verso giusto. “Ho ammesso i miei errori e così ci siamo ritrovati, ho chiesto scusa”.

Nek e la moglie Patrizia Vacondio: la serenità familiare come principio di vita ed energia

Si evince dunque l’importanza di Patrizia Vacondio – moglie di Nek – nella vita del cantante sia dal punto di vista privato che professionale. Lui stesso, in un’intervista del passato, spiegò quanto la serenità familiare fosse il motore principale della sua determinazione sul palco; una sorta di filo rosso emotivo senza il quale non riuscirebbe ad essere sé stesso in entrambi gli ambiti della sua vita. “Non esiste cosa più importante della famiglia, è la mia fonte di energia”, raccontava a Verissimo.

Ma al di là dell’amore condiviso, chi è Patrizia Vacondio oltre ad essere la moglie di Nek? A differenza del cantante non appartiene al contesto dello showbiz e la notorietà del consorte non l’ha mai spinta a cercare la luce dei riflettori. Non a caso, sono davvero rare le informazioni reperibili sul suo conto; segno della volontà di vivere la quotidianità senza ingerenze da parte della curiosità mediatica anche per il bene della figlia Beatrice – nata dalla relazione con il cantante – e di Martina, nata da una relazione precedente della moglie di Nek.