Chi è Pietro Ferrara, protagonista film ‘Mascaria’ interpretato da Fabrizio Ferracane/ “Racconto necessario”

Questa sera andrà in onda – in occasione della Giornata della Legalità – uno splendido film, “Mascaria”, che racconta la storia vera dell’imprenditore Pietro Ferrara, interpretato da Fabrizio Ferracane. Un uomo che ha avuto la forza, il coraggio di ribellarsi al tessuto criminale della criminalità organizzata ma che da quel momento ha dovuto lottare contro un turbinio di calunnie e contro le asfissianti minacce della mafia.

Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell'anima/ Diretta e scaletta: omaggio nel tempio della musica classica

Pietro Ferrara era un costruttore siciliano semplicemente un uomo che nella sua terra voleva sentirsi libero di lavorare e dedicarsi alla famiglia. Le prepotenze e vessazioni della mafia rischiano però di porre un freno alle sue ambizioni di vita e, senza più indugi, decide finalmente di denunciare il tutto alle forze dell’ordine. Da questo momento in poi nasce ai suoi danni il “mascariare”, ovvero calunniare, termine che per l’appunto ha ispirato il titolo del film dedicato alla storia di Pietro Ferrara: “Mascaria”.

Chi è Federico Del Prete: com'è morto e chi l'ha ucciso?/ Aveva denunciato il "racket" della camorra

Fabrizio Ferracane, attore protagonista in “Mascaria” nei panni di Pietro Ferrara: “Fiero di questo progetto…”

Per Pietro Ferrara – protagonista in “Mascaria” – non sarà facile far fronte all’ondata di calunnia che la mafia utilizzerà come arma per vendicarsi dopo le sue denunce. Fondamentale sarà il supporto della famiglia ma soprattutto dell’avvocato Baldini che lotterà senza sosta pur di dimostrare la sua innocenza. Sarà infatti il capomafia Gaetano Rizzo, tra tutti, ad accusare il protagonista – interpretato da Fabrizio Ferracane – di aver collaborato nei loschi piani della mafia.

Anticipazioni Il Clandestino/ Quinta puntata del 13 maggio 2024: Luca Travaglia rischia la vita, morirà?

Intervenuto a La Volta Buona questo pomeriggio, Fabrizio Ferracane – attore che interpreta Pietro Ferrara in “Mascaria” – ha offerto alcune anticipazioni e riflessioni sul film. “Mascaria è una storia che deve essere raccontata, come tutte le cose che riguardano la Mafia. Soprattutto per i giovani, i bambini, per un futuro migliore devono assolutamente conoscere queste storie”. L’attore ha dunque spiegato come sul set, quotidianamente, abbia cercato di cogliere gli aspetti più peculiari di quelle angherie vissute dal protagonista, Pietro Ferrara: “Anche mentre giravamo chiedevo degli input di testa: depressione, isolamento, rapporto con i figli completamente distrutto, sono cose che realmente accadono”. L’attore si è poi detto entusiasta di aver partecipato alla realizzazione del film: “Sono fiero di questo progetto e di aver collaborato con una regista incredibile. E’ un lavoro davvero bello, ci tengo molto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA