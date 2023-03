Chi è Porcellino, Il cantante mascherato 2023/ Indizi, Milly Carlucci canta: “Siamo tre e…”

Porcellino, Il Cantante Mascherato 2023: chi è? Gli indizi di Milly Carlucci

Manca poco alla prima puntata del Cantante Mascherato 2023 e c’è grande curiosità di vedere all’opera i nuovi concorrenti di questa edizione. Tra i più attesi c’è senza alcun dubbio il dolcissimo Porcellino, che intriga web e pubblico dopo i tanti indizi forniti dalla conduttrice Milly Carlucci. Chi si nasconde dentro la maschera? Uno o più volti noti del mondo dello spettacolo? Sui social le ipotesi sono davvero tante, questo perché la padrona di casa ha mandato tutti fuori strada cantando la canzoncina dei ‘Tre porcellini’ durante la clip di presentazione postata su Instagram.

Qualcuno ha intuito che Porcellino, in realtà, sia un personaggio con più volti al suo interno. “Ma io che ci sto a fare qua col disegno in bella esposizione? Questo è il porcellino vestito come un bimbo anni cinquanta, con il suo cappellino e l’etichetta...”, il primo commento di Milly nella clip di presentazione del personaggio. Una descrizione molto abbottonata e vaga la sua, almeno nella prima parte.

Il Cantante Mascherato 2023: “tre fratellini” dentro la maschera di Porcellino?

Ad un certo punto, infatti, Milly Carlucci si è divertita cantando la sigla dei Tre Porcellini, quasi a voler dare un nuovo indizio sul personaggio de Il Cantante Mascherato 2023. “Siamo tre piccoli porcellin e siamo tre fratellin.. E’ molto carino e molto simpatico e vi posso dire una cosa, questo personaggio vi riserverà molte sorprese…”, assicura la presentatrice nella clip social di Porcellino. Così gli internauti azzardano le prime ipotesi: c’è chi vede di buon occhio una possibile accoppiata formata da Panariello o Vianello, ma anche chi ipotizza Massimo Boldi e Renato Pozzetto. Tra gli altri nomi papabili anche Gabriel Garko e Gianluca Brignani. Insomma, ancora idee confuse per il pubblico del Cantante Mascherato. Chissà se nel corso della prima puntata emergeranno indizi ed elementi più concerti sul misterioso Porcellino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Cantante Mascherato Rai1 (@ilcantantemascheratorai1)













