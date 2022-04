Chi è Rancore/ Canterà Arkano 2100 a Tocca a Noi Musica per la pace?

Rancore, nome d’arte di Tarek Iurcich, nato a Roma il 19 luglio 1989, è un rapper molto apprezzato nel panorama della musica italiana. Stasera, 7 aprile 2022, canterà anche lui, insieme ad altri tanti artisti, colleghi e amici cantanti, sul palco di Piazza Maggiore a Bologna trasmesso su Rai 3 in differita per il concerto, Tocca a noi – Musica per la pace, per sostenere e raccogliere fondi per il popolo ucraino e per lanciare un messaggio di solidarietà e di pace. Non si può fermare la guerra con la musica, ma Rancore, insieme agli altri artisti, cercheranno di fare sentire la loro voce per riportare la pace nel mondo.

Pechino Express 2022, 5a puntata/ Diretta, eliminati: Helena e Nikita volano

Nel 2022 il rapper, dopo quattro anni dall’ultimo disco, ritorna a pubblicare un album, intitolato Xenoverso, in cui cerca di raccontare alcuni viaggi al di fuori del nostro universo. Il cd sarà disponibile a partire da metà aprile sia in digitale sia in negozio. L’ultimo disco era stato molto apprezzato dalla critica per merito delle parole usate nei testi e dei significati che questi portavano al pubblico. Siamo curiosi di sapere quali brani sceglierà di cantare sul palco di Bologna per questo concerto a favore della pace e se per caso presenterà qualche inedito da far ascoltare prima dell’uscita dell’album.

Marianna, Marco e Pietro Morandi/ Chi sono e cosa fanno i tre figli di Gianni Morandi

Chi è Rancore, un successo iniziato a 14 anni

Rancore comincia la sua attività musicale a partire da quando aveva 14 anni, nel 2004 e durante la sua carriera realizza e pubblica cinque album in studio, il primo nel 2006 intitolato Segui me e l’ultimo Xenoverso che uscirà tra pochi giorni. Ha realizzato anche una raccolta nel 2011, Exclusives, e diversi singoli nel corso degli anni in collaborazione con vari artisti del panorama musicale. Ha partecipato anche al Festival di Sanremo per due anni; nel 2019 in coppia con Daniele Silvestri e l’anno successivo da solo cantando Eden.

Entrambi gli anni ha vinto il premio per il miglior testo. Rancore, quindi, è molto apprezzato dalla critica dal momento che scrive testi profondi e ricchi di significato. Le sue canzoni più interessanti e celebri sono sicuramente: Sangue di drago, Eden, Luce, Quando piove, Arlecchino, Depressissimo, Questo pianeta, Underman, Segui me, Giocattoli, La morte di RINquore e tante altre. Non aspettiamo altro che ascoltare le ultime prodotte e realizzate per l’album che uscirà a breve e sentire le parole che ha da dire anche questa volta questo talentuoso rapper italiano.

Veronica Cozzani, mamma Jeremias e moglie Gustavo Rodriguez/ “Timida ma bomba sexy”

Rancore: il video di Arkano 2100













© RIPRODUZIONE RISERVATA