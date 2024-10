Renzo Arbore, chi sono i figli e le ex fidanzate dello showman

La vita di Renzo Arbore è sempre stata piena di eventi e incontri, con il celebre cantautore e showman che non si è fatto mancare niente nell’arco di una vita ricchissima, dalle compagne, donne bellissime e molto apprezzate del mondo dello spettacolo, fino ai compagni di viaggio incontrati nel corso della sua esistenza. Tanti ricorderanno la storia tra Renzo Arbore e Mara Venier, ma non solo, la celebre cantante Vanna Brosio, che aveva collaborato con artisti del calibro di Mogol e Paolo Conte.

Tra gli amori di Renzo Arbore si ricorda anche Mariangela Melato, la loro relazione è finita però negli anni ’80 quando l’attrice voleva fare ritorno in America per lavorare, una decisione condivisa sulla distanza, che però ha avuto un esito inaspettato, visto che i due si sono resi conto di essere incompatibili

Renzo Arbore e il matrimonio mancato con Mariangela Melato: “L’ho amata molto”

Renzo Arbore non dimentica uno dei suoi grandi amori, quello con Mariangela Melato, una delle donne della sua vita che però non ha mai sposato, e lì nasce il rimpianto per il cantautore.

Come raccontato in una intervista concessa a Famiglia Cristiana, Renzo Arbore ha ammesso di ripensare con nostalgia alla compianta artista che non ha mai portato all’altare: “Il mio rimpianto più grande? Non aver sposato Mariangela Melato, la persona che ho amato di più nella vita, e non aver creato con lei una famiglia”. Renzo Arbore dunque non è mai stato sposato e non ha mai avuto figli, ma tra le tante avventure vissute nel corso della sua carriera non dimentica quella con Mariangela Melato, senz’altro la donna della sua vita riguardo alla quale custodisce un grande rimpianto: “L’amore c’è stato, sicuramente, ed è stato potente, però l’amicizia è stata cruciale” ha detto ancora Renzo Arbore riguardo alla ex compagna di vita.

