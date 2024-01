Chi è Renzo Lusetti, marito di Vira Carbone/ Le figlie Marzia, Maria Grazia, Isabella e Veronica

Renzo Lusetti, marito di Vira Carbone: l’attività politica e imprenditoriale

La notorietà di chi occupa un posto di rilievo nel panorama televisivo italiano implica chiaramente una curiosità esponenziale da parte dei telespettatori. In molti si affollano in rete alla ricerca di aneddoti e curiosità di carattere privato; sicuramente tale circostanza riguarda anche Vira Carbone. La conduttrice, giornalista e scrittrice, a dispetto del suo impegno sul piccolo schermo, non ha mai dato credito alla fame mediatica di aneddoti e curiosità e per questa ragione risulta difficile trovare informazioni corpose nel merito del rapporto con suo marito Renzo Lusetti.

Renzo Lusetti – marito di Vira Carbone – non è affatto una personalità sconosciuta pur non appartenendo al mondo dello spettacolo. Classe 1958, svolge da anni una proficua attività politica e risulta essere un ex deputato del Partito Democratico. Stando a quanto si apprende tra le varie informazioni reperibili in rete, ad oggi sarebbe anche impegnato dal punto di vista imprenditoriale.

Vira Carbone e suo marito Renzo Lusetti: le figlie Marzia, Maria Grazia, Isabella e Veronica

Come accennato, Vira Carbone e suo marito Renzo Lusetti coltivano la bellezza del loro matrimonio lontani dalla luce dei riflettori. I due sarebbero convolati a nozze nel 2008 e da allora hanno impreziosito l’unione con la nascita di ben 3 figlie: Maria Grazia, Isabella e Veronica. La prima figlia della conduttrice invece – Marzia – stando a quanto riporta Libero sarebbe nata da una relazione precedente.

Osservando i profili social, è difficile trovare contenuti con protagonisti Vira Carbone e suo marito Renzo Lusetti. In particolare la conduttrice, soprattutto su Instagram, sembra preferire la condivisione di momenti professionali degni di nota o da condividere con i tanti fan conquistati negli anni. Anche il marito, in qualità di personalità politica, risulta particolarmente riservato e dunque restio nel condividere la propria vita privata sui social.

