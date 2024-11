Le tappe principali della carriera di Claudia Gerini sono ampiamente note; in virtù della notorietà, lo sono anche quelle che riguardano la sua vita sentimentale. Oggi l’attrice è legata a Riccardo Sangiuliano; un amore celebrato in diverse occasioni con parole al miele e che ormai da tempo viaggia su binari felici.

Ma chi è Riccardo Sangiuliano, compagno di Claudia Gerini? A differenza dell’attrice non ha come baricentro professionale il mondo dello spettacolo. Esperto di finanza, è un noto e stimato imprenditore e, tra l’altro, non è nuovo alla cronaca rosa. In passato è infatti stato legato ad un’altra donna di spettacolo, Nathaly Caldonazzo, con la quale è convolata a nozze nel 2004 e dato alla luce una figlia, Mia. Oggi Riccardo Sangiuliano è il compagno di Claudia Gerini: un amore che stando alle parole dell’attrice pare essere stato salvifico per entrambi.

“Dopo due anni da single lui mi ha fatto tornare la voglia di condividere; è una storia che mi fa stare molto bene e dà pienezza alla mia femminilità. Spero di continuare a farlo felice e che lui continui a far felice me”. Raccontava così Claudia Gerini – come riporta Fanpage – il suo amore per il compagno Riccardo Sangiuliano in un’intervista rilasciata al settimanale F. Parole che si uniscono a considerazioni mature, a come il rapporto di oggi sia probabilmente frutto di una maggiore comprensione anche delle sofferenze vissute in passato: “…Sei più fragile perchè pensi agli errori commessi, magari ti rendi conto di avere meno vita davanti. Dall’altro lato per impari meglio a capire cosa ami e cosa no e sai quali sono le situazioni da evitare, perchè hanno fatto male in passato…”.

Claudia Gerini, al fianco del compagno Riccardo Sangiuliano, ha ritrovato l’amore: nella medesima intervista si è dunque lasciata andare ad una sorta di appello per tutte le donne che hanno sofferto e che, talvolta, temono di non poter più vivere la bellezza delle emozioni strettamente legate all’amore. “Alle donne che dopo aver avuto delusioni in amore ci rinunciano direi al contrario di insistere fino a che non lo trovano. Bisogna cercare ovunque senza mai smettere. Per essere amate dobbiamo amare e non rinunciare a un sentimento così bello, che ci fa stare così bene”. L’attrice – come riporta Fanpage – ha anche aggiunto: “Può capitare che nella vita alcune persone possano deluderti ma devi riattaccare i pezzi rimasti e dire: ‘Io non merito questo, ma molto di più’. E quel ‘di più’ devi andare a prendertelo”.