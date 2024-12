Forse non tutti sanno che all’età di vent’anni la mitica Claudia Gerini ebbe una storia d’amore con Gianni Boncompagni. All’epoca la showgirl non era ancora famosissima, ma era sicuramente un volto conosciuto grazie a Non è la Rai. Dopo la loro relazione, le strade si sono divise e Claudia è diventata un’attrice affermata. Sulla loro storia d’amore non sono mancate le polemiche per via della differenza di età e per presunti favoritismi, che Claudia Gerini ha sempre smentito con forza.

Ex fidanzati Claudia Gerini/ Da Alessandro Enginoli a Federico Zampaglione: "siamo stati fortunati"

A tirarla in ballo fu una giornalista di nome Barbara Carfagna, la quale definì sui social la Gerini una “miracolata”. Un’accusa a cui l’attrice ha risposto molto duramente in una intervista di qualche tempo fa al Corriere della Sera, mettendo i puntini sulle i e spiegando la sua versione dei fatti.

Claudia Gerini, chi è/ "L'amore? Motore e benzina. Per la famiglia, per i figli, per il mio compagno"

Claudia Gerini difende la sua storia di gioventù con Gianni Boncompagni: “Nel tempo rimase l’amicizia”

“Certe parole non mi toccano perché non sono vere. Mi pare una riflessione molto superficiale oltre che un parallelismo che non ha senso”, disse Claudia Gerini dopo le bordate della giornalista. “Non sono stata piazzata da nessuna parte e quello che ho ottenuto l’ho ottenuto con le mie forze”, ha sottolineato l’attrice. “Non ho mai dovuto fare nessuna parcella perché stessi zitta, non ho mai ricevuto bonifici. Mi pare davvero un paragone senza nessun senso…”, le sue parole.

Antonio e Tania, chi sono i genitori di Claudia Gerini/ "Quando ero piccola mia mamma..."

Così l’attrice romana ha sempre difeso la sua relazione con il regista, spiegando di aver instaurato un rapporto autentico e sincero fin dal principio. Non a caso, anche dopo la rottura, i due hanno continuato a mantenere un legame di amicizia. “Ci incontrammo professionalmente però poi nel tempo è rimasto un grande rapporto d’affetto e non di lavoro, siamo rimasti amici e lui mi ha insegnato tanto”.