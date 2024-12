Claudia Gerini è tra gli ospiti della nuova puntata di “Storie di donne al bivio“, il programma ideato e condotto da Monica Setta che ha per protagoniste storie di donne pronte a condividere e raccontare le loro scelte di vita tra famiglia, carriera, figli e amori. L’attrice e showgirl torna in tv a pochi giorni di distanza dal premio Monica Vitti consegnatole a Roma presso gli ex studios de Laurentis. Un premio prestigioso che l’attrice ha dedicato alla sua famiglia: alle figlie e al nuovo compagno dichiarando “l’amore? Motore e benzina. Per la famiglia, per i figli, per il mio compagno. Ma anche per il mio lavoro e il mio pubblico”. Una carriera di grandi successi quella dell’attrice che tutti ricorderanno per il ruolo di Jessica nel film cult “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone.

Intervistata da Giorgio Lauro, l’attrice ha parlato anche della sua vita privata rivelando: “sono fidanzata da più di un anno con il cugino di Sangiuliano, l’ex ministro. Io sto bene, è un momento di allegria e serenità”. Non solo, l’attrice non si è tirata indietro nel dare dei voti ai due esponenti politici: Giorgia Meloni e Elly Schlein.

Claudia Gerini: da Non è la Rai al grande successo come attrice

La carriera di Claudia Gerini è iniziata tantissimi anni fa nel programma cult “Non è la Rai” ideato da Gianni Boncompagni. Una vera e propria scuola televisiva che ha permesso ad una giovanissima Claudia di farsi spazio nel mondo della televisione e dello spettacolo. Oggi è una delle attrici più richieste con tantissimi film di successo, ma è anche una donna diretta che non te le manda a dire. Proprio la Gerini interpellata sul governo in corso ha dato i voti alle due donne del momento: Giorgia Meloni e Elly Schlein. “A Meloni do ancora 8. Apprezzo il suo percorso politico, è una donna preparata, che ha masticato pane e politica fin da ragazzina e con molti meriti, ma non mi piace chi la circonda, dovrebbe migliorare alcuni elementi” ha detto l’attrice.