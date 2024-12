La vita sentimentale di Claudia Gerini è stata segnata da diversi ex fidanzati importanti con cui ha vissuto lunghe relazioni amorose. Tra i suoi ex fidanzati c’è Alessandro Enginoli, fondatore e presidente di BioStrada, con cui l’attrice ha vissuto una storia d’amore di circa 2 anni con tanto di matrimonio. La coppia, infatti, si è sposata nel 2002 e dalla loro unione è nata la figlia Rosa. Nel 2004, nonostante la nascita della figlia, Claudia e Alessandro sono entrati in crisi e hanno deciso di separarsi pur rimanendo in ottimi rapporti per il bene di Rosa. “Nel mio caso gli amori sono diventati amicizie” – ha raccontato l’attrice dalla pagine del settimanale Amica confermando che dopo la fine del matrimonio è rimasta in ottimi rapporto con l’ex marito Alessandro Enginoli anteponendo sempre la felicità della figlia alla sua.

“Le relazioni si chiudono, anche perché non ha senso continuare una vita infelice” – ha precisato la Gerini che successivamente si è legata a Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino a cui è stata legata dal 2004 al 2016.

Dopo la fine del matrimonio con Alessandro Enginoli, Claudia Gerini si è innamorata di Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino. Una storia d’amore importante superata dodici anni e suggellata anche dalla nascita della seconda figlia Linda nata nel 2009. Il primo incontro tra i due c’è stato durante le riprese del videoclip “Amore impossibile” e da quel momento è scattato qualcosa che li ha portati a diventare quasi marito e moglie. “Dopo 10 anni insieme e una famiglia è come fossimo marito e moglie” – raccontava l’attrice in una vecchia intervista, anche se il loro rapporto è iniziato a cambiare portandoli alla separazione.

Ad annunciare la fine è stata proprio l’attrice dalle pagine di Grazia: “un anno e tre mesi fa la nostra coppia è ufficialmente finita”, ma anche in questo caso l’attrice e il cantautore si sono impegnati a restare amici ed uniti per il bene della figlia Linda. “Abbiamo continuato ad andare d’accordo come prima e la nostra bambina non si è accorta di niente. Siamo stati fortunati: non ci sono stati strappi, tradimenti o recriminazioni. Siamo sempre una famiglia” – raccontava la Gerini.