Dalla storia d’amore tra Romina Carrisi e il suo compagno Stefano Rastelli è nato il piccolo Axel Lupo. La nuova vita da genitori ha un po’ scombussolato gli equilibri di coppia, ma Romina e il suo fidanzato ce la stanno mettendo tutta per fare del loro meglio. La scorsa estate abbiamo visto Romina condividere diversi scatti sui social, assieme al figlio Axel Lupo: momenti di tenerezza che raccontano appieno la gioia della Carrisi e del suo compagno Stefano di aver intrapreso questo viaggio insieme. Le difficoltà non mancano, ovviamente, la maternità d’altronde è una sfida complessa e la figlia di Al Bano non ha mai fatto mistero di essere un po’ provata.

Ospite a Verissimo, qualche tempo fa, la Carrisi aveva condiviso con la Toffanin le prime difficoltà della maternità: “L’importante è che mio figlio Axel Lupo stia bene ma io sono un po’ provata perché la notte non mi fa dormire. Non ci sono più paure, ma la preoccupazione rimane perché per me è una cosa nuova”, aveva detto.

La sua famiglia non l’ha mai lasciata sola nei momenti bui, soprattutto prima del parto quando l’ansia e la paura rischiavano di prendere il sopravvento. “Appena mi si sono rotte le acque mia madre è venuta da me, mentre Cristel mi ha fatto un ‘corso da puericultrice’ spiegandomi tutto quello che dovevo sapere, come l’allattamento e come farlo dormire o capire i suoi pianti”, aveva spiegato Romina Carrisi.

Chissà se ora le cose sono migliorate per Romina, anche se per quanto riguarda le ore di sonno sembra ci voglia ancora un po’ di pazienza: “La notte non dormo e non riposare ti rende più sensibile ma poi se guardi tuo figlio capisci che è il vero senso della vita”, le sue parole nel salotto di Canale 5.

