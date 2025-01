Romina Carrisi e le sorelle Jasmine e Romina a Verissimo: il racconto da Silvia Toffanin

Silvia Toffanin cala un tris di assi nel salotto di Verissimo, Romina Carrisi, Jasmine e Romina, figlie di Al Bano che sono intervenute in trasmissione per raccontare il loro legame con l’artista conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per la sua voce davvero inconfondibile.

Ermal Meta a Verissimo: "Mia figlia mi ha spostato dal centro della vita"/ "Mi ha cambiato la vita"

“Ha una grinta quell’uomo che bisogna capire da dove la prenda, è unico nel bene e nel male. Dopo la gravidanza e il parto ancora non ho perso un etto” ha scherzato la figlia del cantante di Cellino San Marco Romina. “Sono sempre stata la figlia più piccola e godevo di tutti i privilegi fino a quando non è arrivata Jasmine, che ha raccontato a Verissimo: “Abbiamo avuto qualche alto e basso con papà”. La sorella Jasmine oggi vive all’estero e ha raccontato a riguardo: “Quando sono andata in collegio volevo allontanarmi dall’onda mediatica, la scelta di andare a vivere adesso è relativa all’amore, io dove mi piazzi trovo il mio modo di essere, ma ho un marito fantastico e tre bimbi piccoli, sono benedetta dal cielo”.

Luca Tommassini, operazione al cuore: come sta oggi/ "Più impegnativo del previsto, è stato un miracolo"

Verissimo, Romina Corrisi confessa: “Mi hanno diagnosticato la depressione”

Romina Carrisi nel salotto di Canale Cinque a Verissimo ha confessato di fare i conti con una patologia che la sta ostacolando: “Sono nata con la depressione che è un disturbo dell’umore, la mia ipersensibilità è dovuta alla depressione, me l’hanno diagnosticata nel 2020 dopo un percorso lungo. Sono stata costantemente sulle montagne russe e non capivo, non è una scelta o un periodo, è come nascere con una malattia che tu non hai scelto. Non si guarisce ma si impara a convivere, a volte ho dei momenti di down ma adesso so riconoscerli e so come affrontarli”.

Rocio Munoz Morales: “Matrimonio con Raoul Bova? Non me l’ha ancora chiesto”/ “Le mie figlie…”

Riguardo alla patologia della sorella, Cristel Carrisi ha invece detto: “Vedevo che c’era qualcosa che non andava, lei è molto sensibile e vedevo che c’era qualcosa che non andava. Ero in un circolo vizioso, poi si sono riaperte le porte della mia vita”. E sul figlio Axel Lupo ha scherzato: “E’ arrivato lui, anche se adesso non sono pronta per il suo compleanno”