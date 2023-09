Chi è Rosa Diletta Rossi, talentuosa attrice tra cinema e fiction Tv/ Carriera e curiosità

Rosa Diletta Rossi, i primi passi a teatro prima dell’esordio sul grande schermo

La varietà del cinema italiano è dominata da interpreti dalle qualità più disparate, capaci di intrattenere il pubblico tra piccolo e grande schermo a prescindere dal personaggio interpretato. Uno dei volti più stimati è senza dubbio Rosa Diletta Rossi. L’attrice classe 1988 ha iniziato da giovanissima a dilettarsi con la recitazione; prima con il teatro e poi passando alle prime pellicole cinematografiche.

Rosa Diletta Rossi ha mosso i primi passi nell’ambito della recitazione collaborando con la nota compagnia Piero Gabrielli, diretta da Roberto Gandini. Dal 2008 prende parte a numerose rappresentazioni teatrali prima di scegliere di perfezionarsi presso il Teatro Stabile di Genova. Inizia così una breve esperienza a contatto con i cortometraggi per poi giungere direttamente al cinema con la pellicola di debutto: “Main – La casa della felicità”.

Rosa Diletta Rossi, il grande impatto sulle fiction italiane

Dopo l’esordio cinematografico nel 2012, per Rosa Diletta Rossi si sono aperte le porte di numerose opportunità tra piccolo e grande schermo. Tra l’altro, già alcuni mesi prima del suo debutto al cinema aveva avuto modo di cimentarsi in Tv con la miniserie “Mia madre”, di Ricky Tognazzi. Celebri le sue interpretazioni in opere come “Pasolini” e “Il ladro dei giorni”. Tra gli impegni più recenti sono invece da annoverare “Belli ciao” ed “Hell of Vision”.

Come anticipato, la carriera di Rosa Diletta Rossi non è solo condita dalle esperienze nel mondo del cinema; il suo ruolo è tra i più apprezzati anche in alcune note fiction italiane. In particolare, da annoverare il suo contributo in Che dio ci aiuti 2 e Suburra – La serie. Per quanto concerne la vita privata, l’attrice risulta particolarmente discreta sia nelle dichiarazioni che sui social. Non risultano dunque informazioni note su eventuali liaison o relazioni in atto.

