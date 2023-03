Chi è Rosa, Il cantante mascherato 2023/ Spunta il nome di Massimo Ranieri ma…

Rosa, Il Cantante Mascherato 2023: chi è? Spunta il nome del cantante Massimo Ranieri, ma dagli indizi di Milly Carlucci…

Tutto pronto per Il Cantante Mascherato 2023 e grande attenzione nei confronti delle maschere in gara quest’anno. Tra i personaggi più attesi c’è anche e soprattutto quello della Rosa, una maschera femminile che potrebbe però nascondere al suo interno un uomo. Ovviamente tutto è possibile al Cantante Mascherato 2023 di Milly Carlucci e la conduttrice non perde occasione per ribadirlo. Sul web intanto qualche utente si sbilancia sul vip che si nasconderebbe dentro la Rosa. C’è chi fa il nome di Valeria Marini, ma la Carlucci anche in questo caso mima il gesto della bocca cucita e non fa trapelare nulla.

Lo stesso fa quando su Instagram viene menzionato Rosa Chemical; mentre tra i tanti altri commenti postati dagli utenti spunta pure il nome del cantante partenopeo Massimo Ranieri. “Stiamo parlando di una maschera potenzialmente femminile, ma non vi dimenticate mai che sotto la maschera potrebbe esserci anche un uomo”, sottolinea la padrona di casa Milly Carlucci.

Il Cantante Mascherato 2023: chi c’è dentro la maschera della Rosa?

“La maschera è una rosa”, ribadisce ancora Milly nella clip di presentazione, prima di intonare un pezzo di Massimo Ranieri, che sembra quasi un indizio. “Rose rosse per te…”, il motivetto dell’iconico brano realizzato dall’artista partenopeo. Troppo facile, se fosse davvero lui. Un nome, il suo, sicuramente più probabile e meno scontato rispetto a quello Rosa Chemical, uscito dal cilindro dei social.

Che le idee siano ancora confuse lo si evince inoltre dalle tante ipotesi avanzate dagli utenti sul web: secondo i fan dello show, infatti, dentro la maschera della Rosa potrebbe nascondersi Fiorello o in alternativa uno tra Michele Zarrillo e Fiorella Mannoia. Vedremo se la prima puntata del Cantante Mascherato 2023 ci regalerà qualche indizio più consistente per quanto riguarda quest’affascinante maschera.

