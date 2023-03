Chi è Rosanna Banfi e come ha vissuto la malattia della madre?/ “Mi piace pensare che ora…”

Rosanna Banfi e la malattia della madre “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino”

Rosanna Banfi (Rosanna Zagaria), classe 1963, è la figlia del grande attore e “nonno d’Italia” Lino Banfi, che a breve sarà ospite a Verissimo per parlare del suo grande dolore e della perdita dell’amata moglie Lucia. Rosanna Banfi è un’attrice, sin dagli anni 80 ha partecipato a molti film insieme al padre e nel 2022 ha partecipato ai programmi televisivi: “Il cantante mascherato” e “Ballando con le stelle”.

Dopo una carriera felice e un matrimonio da sogno con Fabio Leoni, padre dei suoi due figli: Virginia e Pietro, Rosanna proprio come il padre ha dovuto affrontare uno dei periodi più brutti e dolorosi della sua vita, quello della morte della madre Lucia. Da un po’ di tempo Lucia si era malata di Alzheimer, a Verissimo Rosanna ne aveva parlato così: “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare. Mamma mi riconosce, arriverà forse quel giorno in cui non mi riconoscerà, ma è vedere questo cambiamento, questa fragilità che è data dall’età…mamma è così piccina, e avendola vissuta forte, che era il generale di casa…”.

Rosanna Banfi: il lutto per la morte della madre

Il 22 febbraio 2023, Lucia, la mamma di Rosanna Banfi è morta a causa del Morbo di Alzheimer. Per Rosanna e il padre Lino è stato un enorme dolore. A un mese dalla sua morte, Rosanna Banfi ha pubblicato sui social un bellissimo scatto insieme alla madre e ha scritto: “Un mese. Mamma per sempre”.

Prima di quel messaggio, Rosanna aveva brevemente parlato del suo lutto a Pomeriggio 5 dicendo: “È naturale che sia così, ma è un dolore. La mamma è la mamma. Quando si perde una madre si è sempre orfani. Torno dalla camera ardente, sembrava sorridente e serena. È andata via serenamente. È stata accompagnata dal nostro affetto, siamo stati sempre lì giorno e notte. L’importante è che non soffra in questo momento, soffre chi è dall’altra parte come noi. Mi piace pensare che ora sia di nuovo giovane”. Oltre alla perdita della madre, Rosanna è anche molto vicina al padre Lino e sicuramente vederlo così affranto è doloroso anche per lei che in ogni caso gli è vicina e cerca sicuramente di essere più presente di prima, proprio perché come aveva dichiarato qualche mese fa a Verissimo, la famiglia è tutto ciò che conta e l’importante è restare uniti.

