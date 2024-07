Chi è Rosanna Banfi, figlia di Lino Banfi: carriera, malattia e vita privata/ Il marito Fabio Leoni

Di padre in figlia, l’arte del cinema e della recitazione scorre nelle vene di Rosanna Banfi, figlia del grande Lino Banfi. Lo testimonia – oltre alla sua carriera – la scelta di ‘sposare’ lo stesso pseudonimo dato che in realtà suo padre si chiama Pasquale Zagaria. Inizia da giovanissima a farsi largo nel mondo del teatro per poi approdare sul piccolo e grande schermo nel corso degli anni ottanta.

Il vero e proprio debutto cinematografico di Rosanna Banfi – figlia di Lino Banfi – risale al film “Il ragazzo di campagna”, iconica pellicola che vede nel cast di protagonisti anche il grande Renato Pozzetto. Una carriera luminosa da attrice che, alcuni anni fa, ha dovuto far spazio ad un periodo non proprio facile alle prese con la malattia. Rosanna Banfi, in maniera quasi casuale, scoprì di essere affetta da un tumore al seno: “Stavo facendo il bagno e ho sentito una pallina al seno; è stato quello l’attimo della scoperta”. Fortunatamente, dopo due operazioni e il tortuoso iter di chemioterapia, la figlia di Lino Banfi è riuscita a sconfiggere la malattia.

Tra gli amori di Rosanna Banfi – figlia di Lino Banfi – non spicca unicamente quello per la recitazione. Il suo cuore è da decenni affidato all’amore di suo marito Fabio Leoni. Anche lui vive il mondo del cinema da protagonista, principalmente nel ruolo di sceneggiatore. Ad impressionare è però la bellezza della loro unione; dal matrimonio celebrato nel 1992 non si sono mai più lasciati.

“Il nostro matrimonio è una sorta di simbiosi e continuiamo a stare insieme più ore al giorno; lavoriamo insieme e il nostro amore si rinnova continuamente…”, queste le dolci parole di Fabio Leoni – marito di Rosanna Banfi – pronunciate nel corso dell’esperienza fatta a Ballando con le stelle. “Non sempre è tutto rose e fiori, ma lei mi dà tutto perchè è la mia metà, la mia mezza mela…”.

