Chi è Rosy Chin, concorrente del Grande Fratello 2023/ “Cinese ma nata a Milano. Chef e…”

Rosy Chin, chi è la chef cinese nata a Milano

La terza concorrente ad entrare in gioco al Grande Fratello 2023 è Rosy Chin. La 37enne è una mamma, una chef, imprenditrice e moglie. È nata e cresciuta a Milano, ma i genitori sono di origine cinese. Nella clip di presentazione, racconta come abbia sofferto a volte il fatto di avere una doppia cultura, quella italiana e cinese: “Per me è stato molto difficile far convivere queste due mie culture. Io sono cresciuta in una famiglia molto rigida e severa con una cultura molto forte. Sono sempre stati dei ristoratori, li ho sempre aiutati fin da piccolina. Avrei voluto giocare con le mie amichette ma ho dovuto soffrire in silenzio per senso del dovere, ma fino a un certo punto”.

Rosy, una volta cresciuta, ha cominciato a soffrire di problemi legati all’alimentazione: “Il cibo per me era un nemico, lo annegavo nel cibo. Ero completamente differente, avevo 60 km in più di rabbia e responsabilità. Ma poi ho pensato ai miei figli: loro si meritano una mamma dinamica. Avevo bisogno di rinascere e il cibo è diventato il mio più grande alleato. Ho portato la mia esperienza per creare un connubio tra due culture e le ho fuse”.

Rosy Chin: “Il Grande Fratello un salto nel vuoto”

Rosy Chin, nella clip di presentazione al Grande Fratello 2023, si definisce una combattente. “Grande Fratello? Un salto del vuoto che voglio fare”, dice. Tornando poi sulle sofferenze patite a causa della doppia cultura, spiega: “Un po’ per il non sentirmi accettata dalla cultura che mi stava accogliendo, la mia Italia. E poi sentirmi respinta dalla mia cultura di origine, quella cinese”. Anche i rapporti con i genitori non sono stati sempre semplici: “Dagli 8 anni si aiutava la famiglia, ci si rendeva utili. Ma ora siamo qui e ora sono contenta”.

