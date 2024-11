Sabrina chiude con Francesco a Uomini e Donne

Sabrina ammette di non aver ancora dimenticato nello studio di Uomini e Donne. Tutto è accaduto nel corso della puntata del 20 novembre 2024 durante la quale la dama si accomoda al centro dello studio per un confronto con Francesco, il cavaliere con cui stava uscendo e con il quale ha provato a costruire un rapporto senza riuscirci essendo ancora legata a Gabriele con cui il rapporto è ormai finito.

“Sono presa mentalmente. E’ un uomo che ha una testa fantastica, nei discorsi che facciamo. Hai attenzioni su di me. Non c’è mai stato nessun bacio. Esteticamente non mi è scattata l’attrazione fisica. Dopo la puntata, siamo andati in hotel. Ho deciso di fermarmi da lui per vedere se scattava questa cosa. Ci siamo baciati. Siamo usciti, abbiamo cenato. Siamo tornati in camera, mi sono fermata da lui. Ho fatto una doccia, ci siamo messi in pigiama. Ho provato a lasciarmi andare, ad avere un abbraccio, un contatto. Mi sono dovuta fermare perché non sono pronta. Non è per Gabriele, non mi è scattato nulla”, le parole di Sabrina.

Tina Cipollari contro Sabrina a Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato le parole di Sabrina, Tina Cipollari punta il dito contro Sabrina accusandola di “usare questi uomini perché anche l’altra volta è uscita con un altro signore e ha fatto la stessa cosa“, sbotta Tina. “L’altra volta non è successo nulla, stavolta ha provato ad andare avanti”, ha risposto Maria.

“Non fai prima ad ammettere che si ancora innamorata e presa mentalmente da Gabriele?”, incalza Tina. “Non sono innamorata”, replica Sabrina che, di fronte al gesto di Barbara De Santi di sedersi sulle gambe di Gabriele, ha una reazione stizzita dando così a Tina la conferma che sia ancora innamorata di Gabriele. Sabrina, alla fine, chiude con Francesco con cui si concede un ballo.

