Tutto su Salvatore, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

La conoscenza tra Gemma Galgani e Salvatore continua a Uomini e Donne. Dopo aver chiuso con Valerio, la dama di Torino ha scelto di frequentare Salvatore, un cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Il primo incontro è andato bene al punto che Gemma ha deciso di trattenerlo in trasmissione per conoscerlo meglio, ma chi è salvatore? “Io ho 59 anni e sono di Siena, sono un tecnico per un’azienda e sono venuto a conoscere questa bellissima donna, mi piace il tipo di persona, è sensibile, anche io lo sono (…)“, le parole di Salvatore.

Durante il primo incontro tra Gemma e Salvatore, Tina Cipollari ha provato a fare una domanda al cavaliere ma è stata anticipata da Maria De Filippi che gli ha chiesto se sia attratto dalla dama che ha chiesto di non metterlo in imbarazzo. Poco dopo, però, è arrivata la domanda di Gianni Sperti: “Sei uno che ci mette un po’ di tempo oppure sei uno che va subito al dunque?“, la domanda dell’opinionista a cui Salvatore ha risposto così – “Non è che le cose si fanno con il tempo veloci, come viene, in modo spontaneo“.

Il confronto tra Salvatore e Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 22 ottobre 2024, Gemma Galgani e Salvatore si ritrovano al centro dello studio per raccontare i dettagli della loro conoscenza. Gemma è sorridente ma Gianni Sperti e Tina Cipollari la pungono. “E’ ovvio che c’è un freno da parte dell’uomo“, dice la bionda opinionista riferendosi all’iniziativa di Gemma. “E’ lo spirito infantile che aleggia in me, devo ancora crescere“, replica la dama.

Anche Gianni Sperti, tuttavia, prova ad indagare su cosa sia accaduto tra Gemma e Salvatore. “Voleva andare oltre?”, chiede l’opinionista con Gemma che, attraverso un’espressione del viso, fa intuire la risposta affermativa.

