Sarah Varetto, ex moglie di Salvo Sottile e i figli Giuseppe e Maya/ Vita e carriera

Sarah Varetto ex moglie di Salvo Sottile: la carriera e i figli Giuseppe e Maya

Sarah Varetto è l’ex moglie di Salvo Sottile: anche lei giornalista, ha avuto una lunga storia d’amore con il collega iniziata nel lontano 2004, anno del loro matrimonio, e terminata con la separazione nel 2019. Dalla loro unione sono dati due figli, Giuseppe e Maya: il primo ha lo stesso nome del padre del giornalista, Giuseppe Sottile. Piemontese di nascita, Sarah Varetto ha mosso i suoi primi passi nel giornalismo da giovanissima: la sua carriera inizia infatti a vent’anni, nel 1992, come collaboratrice dell’emittente locale piemontese GRP.

Anna Falchi a I Fatti Vostri con mascherina/ "Ho avuto contatto con positivo ma..."

Nel 2000 è diventata giornalista professionista a tutti gli effetti e ha avuto alcune esperienze in Rai, tra Rai2, Rai3 e RaiNews, per poi entrare nel 2003 a SkyTg24 come caporedattore e responsabile della rubrica di economia. Nel 2011 è diventata direttore di SkyTg24, diventando dal 2019 responsabile dei progetti giornalistici di Sky in Europa.

Salvo Sottile/ "La mafia telefonò a casa: promisero la lingua di papà su un piatto"

Sarah Varetto e Salvo Sottile: permane l’amicizia nonostante la separazione

Sarah Varetto si è sposata con Salvo Sottile nel 2004: nel 2019 l’improvvisa separazione. Nonostante la rottura, i rapporti tra i due sono ancora oggi ottimi, anche e soprattutto per il bene dei figli. “Ancora oggi andiamo spesso a pranzo o a cena. Il nostro legame si è trasformato e siamo davvero buoni amici, non solo per il bene dei nostri figli. Sicuramente questo ci ha permesso di condividere la vita dei ragazzi in modo molto sereno: ognuno di noi li vede quando vuole, ma spesso stiamo tutti insieme” aveva rivelato Sottile in un’intervista a Visto.

PAOLA PEREGO, MORTO PAPÀ PIETRO/ Era positivo al Covid, Salvo Sottile: "Un abbraccio"

Ad unirli sono i figli e il bene che provano per loro: “Sicuramente questo ci ha permesso di condividere la vita dei ragazzi in modo molto sereno: ognuno di noi li vede quando vuole, ma spesso stiamo tutti insieme“. Salvo Sottile è oggi ospite di Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno, per ripercorrere le più importanti tappe della sua vita e carriera professionale, al servizio del giornalismo e della televisione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA