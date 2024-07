Chi è Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23: la cantante e Holden sono fidanzati?/ “Rumor fastidiosi…”

Non è certamente il grande successo di “Sexy Magica” ad averci convinto del futuro luminoso che attende Sarah Toscano dopo la vittoria ad Amici 23. La giovane cantante incarna a pieno le nuove sfumature del contesto pop e la bella stagione la vede primeggiare sui principali palcoscenici d’Italia. C’è però una questione rimasta in sospeso, un ‘evergreen’ che riguarda il mondo del gossip e che si lega inevitabilmente alla sua esperienza nel talent.

Il tormentone è sempre lo stesso da settimane: Sarah Toscano e Holden sono fidanzati? L’intesa tra i due era percepibile già ad Amici di Maria De Filippi ma, in diverse interviste, entrambi hanno rispedito al mittente i sogni dei fan che continuano a caldeggiare la ship. A dispetto di quanto dichiarato dai diretti interessati, i rumor tornati in auge dopo il duetto in “Ossidiana”, altro motivo lecito per gli appassionati per teorizzare un amore tra i due.

Sarah Toscano, dalla ‘ship’ con Holden alla ‘suggestione’ per Sanremo 2025

“Holden mi aveva parlato di ‘Ossidiana’ e del fatto che volesse inserire una voce femminile nello speciale, perciò è nato tutto così…”. Queste le parole di Sarah Toscano a proposito del duetto con Holden, ben lontane dalle speranze dei fan che, imperterriti, ancora sperano che i due siano in realtà fidanzati. Tra l’altro, la cantante si è detta anche particolarmente infastidita dal rincorrersi delle voci a dispetto delle loro smentite. “Queste voci mi infastidiscono” – raccontava a SuperguidaTv – “Entrambi abbiamo ripetuto più volte che tra noi c’è solo un’amicizia”

Insomma, ultimato il discorso sentimentale che non sembra convergere verso il nome di Holden, per Sarah Toscano è ora il tempo di dedicarsi corpo ed anima ai prossimi impegni musicali: dal palco di Battiti Live 2024 al prossimo tour estivo. E poi chissà, sulla scia di quanto fatto da Angelina Mango, che non decida di lanciarsi a capofitto verso Sanremo 2025.











