Sarah Toscano, il videoclip di ‘Sexy Magica’ manda in delirio i fan/ Uno ‘schiaffo’ alle critiche…

Sono trascorse un paio di settimane dalla finale di Amici 2024, culminata con la vittoria per certi versi inaspettata di Sarah Toscano. Lei stessa si è detta incredula nelle prime interviste post-trionfo ma in realtà più passano i giorni più sembra evidente quanto il suo percorso non solo sia stato meritevole del trofeo ma sia la base su cui impostare una carriera brillante nel contesto pop. Ciliegina sulla torta degli ultimi giorni è l’uscita del videoclip di “Sexy Magica”; una realizzazione che sta già alimentando le discussioni in rete con buona parte dei commenti in favore della giovane cantante.

Sarah Toscano è un fiume in piena dopo la vittoria ad Amici 2024: innumerevoli eventi musicali fanno a gara per averla in prima linea, senza contare il moltiplicarsi degli appuntamenti instore con la continua aggiunta di date. Si arriva così al videoclip ufficiale del singolo “Sexy Magica” che vale da conferma non solo delle sue potenzialità canore ma anche di un carisma che ben si addice alle moderne sfumature della scena pop internazionale.

Sarah Toscano, un prodotto ‘perfettamente’ pop come antidoto contro le critiche

I commenti al videoclip ufficiale di “Sexy Magica” – singolo di Sarah Toscano – sono un vero e proprio tripudio in favore della vincitrice di Amici 2024. Già il brano era riuscito a fare breccia nei fan e nel contesto radiofonico: ora la scena è tutta per il video della canzone. La vediamo nei panni di tennista, poi alle prese con il trucco in un letto condiviso con altre due ragazze: niente di fantasmagorico ma sicuramente calzante rispetto alle tendenze attuali.

Sarah Toscano, dopo la vittoria di Amici 2024, si conferma dunque lanciatissima verso la conquista dell’industria discografica e questi primi passi lasciano ben sperare gli appassionati. Come racconta Novella 2000, per la giovane artista è anche il momento di irrobustire le spalle per far fronte alle ovvie critiche che una tale esposizione prevede. Non a caso, pochi giorni fa era stata una ex docente di Amici a lasciarsi andare ad un commento non proprio motivante. Stiamo parlando di Grazia Di Michele che – come racconta il portale – l’avrebbe definita: “Acerba, in formazione… E’ una ragazza che non ha molto da dire”.

