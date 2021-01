Chi è secondo finalista Grande Fratello Vip 2020/ Andrea Zelletta vince in casa ma Pierpaolo Pretelli…

Lunedì sera Dayane Mello è diventata la prima finalista del Grande Fratello Vip, battendo al televoto Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Giulia Salemi. Questa sera, venerdì 29 gennaio, verrà rivelato il secondo finalista del reality show tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Ieri pomeriggio, dentro la casa del GF Vip, è stato chiesto ai vip chi tra i due concorrenti meriti di andare in finale. Pierpaolo Pretelli ha ottenuto la preferenza di Andrea Zenga, Giulia Salemi, Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta. Invece l’ex tronista di Uomini e Donne ha ottenuto il voto di Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e ovviamente dell’ex velino. Il preferito come finalista per i concorrenti del GF Vip è quindi Andrea Zelletta, con 6 voti contro i 5 per Pretelli.

Secondo finalista Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta favorito in casa e sui social

Anche sui social Andrea Zelletta sembra il favorito a diventare il secondo finalista del Grande Fratello Vip. “Se domani Andrea Zelletta in arte Croccantino non sarà il secondo finalista non voterò mai più nessuno perché vuol dire che nessuno si è messo di impegno nel votarlo. E non voterò più io in futuro” e “Io nn vedo l’ora di sentire questo: Il secondo finalista di questa edizione è: ANDREA ZELLETTAAAAA!”, sono i cinguettii di due tenti su Twitter. Un utente critica, invece, la nomination dei due ragazzi: “Comunque secondo me non è giusto mandare un concorrente in finale contro solo una persona. Il televoto tra CROCC e PIERPOLLO mi sembra un incubo, sappiamo tutti che non sono loro a meritare il posto come primo finalista”. Un altro chiede di “non fare uscire gli altri Vipponi nel momento in cui decretano il secondo finalista. Perché questa volta i due finalisti sono voluti bene da tutti e vogliamo vedere le loro emozioni”.



