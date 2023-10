CHI È SELIN GENC?/ “Yilmaz in Terra Amara? Molto diversa da come sono nella vita vera. Sono single”

Selin Genç, l’attrice che interpreta il personaggio di Yilmaz in Terra Amara, è ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 14 ottobre. Si racconta partendo proprio dall’inaspettato successo ottenuto grazie alla soap in onda ogni giorno su Canale 5, dicendosene tanto incredula quanto felice. “La recitazione è ciò che voglio fare per tutta la mia vita, è la mia più grande passione. Al contempo però sto scrivendo una sceneggiatura e vorrei fare dei musical”, racconta su Canale 5.

In merito alla sfera privata, Selin rivela di essere single ormai da un po’ di tempo: “È un anno e mezzo che non sto con qualcuno. Sono single però forse qui potrebbe cambiare qualcosa, gli uomini italiani mi piacciono molto”, fa sapere. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Selin Genc su Terra Amara: “tutto è stato facile, allegro e pieno di amore”

Selin Genç, l’attrice che interpreta il personaggio di Yilmaz in Terra Amara, è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice nella seguitissima soap turca di Canale 5 presta il volto al personaggio di Yilmaz che nella soap fa battere il cuore di diversi protagonisti. “Yilmaz? Un’infatuazione come questa la definirei un’ossessione. Ma lei è una ragazza piuttosto inesperta e ingenua” ha raccontato l’attrice Selin Genc parlando di quello che sta accadendo con il ricco imprenditore nelle nuove puntate della soap opera turca.

Non solo, parlando del suo personaggio l’attrice ha confessato: “ecco perché soffre molto a causa dei suoi sentimenti, e mi dispiace per lei”. Un personaggio che le ha cambiato la vita regalandole il successo e la grandissima popolarità grazie anche ad un cast davvero unito e complice sul set. Proprio l’attrice parlando degli altri colleghi della soap Terra Amara ha sottolineato come sul set ci sia stata sin dall’inizio una forte complicità: ” tutto è stato facile, allegro e pieno di amore”.

Chi è Selin Genç, l’attrice di Terra Amara

Ma chi è Selin Genç, l’attrice che interpreta Yilmaz in Terra Amara? Prima di approdare alla soap turca, l’attrice ha prestato il volto a Gülten, il popolare personaggio della popolare serie in costume di ATV Bir Zamanlar Çukurova (C’era una volta a Çukurova). Un ruolo che è stato l’inizio di una brillante carriera, visto che grazie alla popolarità legata a questo progetto l’attrice è diventata molto nota e famosa in tutto il Medio Oriente. Dalle pagine di Semana, una rivista spagnola, l’attrice ha rivelato: “l’anno scorso il Libano, quest’anno la Spagna… Vorrei ringraziare tutti i miei fan per il loro interesse”.

Prima di debuttare come attrice, Selin si è ta al Dipartimento di Teatro del Conservatorio Dilek Sabancı. La recitazione era da sempre un suo grande sogno che è riuscita a realizzare grazie al ruolo nella serie cult Bir Zamanlar Çukurova che le ha aperto le porta del mondo della recitazione.











