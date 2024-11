Tutto su Serena, corteggiatrice di Uomini e Donne

Serena è una delle corteggiatrici di Uomini e Donne che ha scelto di corteggiare, in particolare, Alessio Pecorelli. Il tronista romano, sempre molto schietto e diretto, ha fatto capire di essere interessato alla corteggiatrice sin dalla prima esterna. La chimica tra il tronista e la corteggiatrice è così esplosa nella seconda esterna durante la quale, in un’atmosfera romantica, tra i due è scattato il bacio.

Un bacio che, però, il tronista ha poi ridimensionato in studio spiegando di dare importanza al bacio ma di non volersi togliere la possibilità di baciare altre persone dando al bacio un’importanza grande nella conoscenza di una persona. Serena di cui non si hanno informazioni, n studio, ha accettato le parole del tronista non nascondendo, però, la propria delusione.

Alessio tra Genny e Serena a Uomini e Donne

Alessio Pecorelli tra Genny e Serena nella puntata di Uomini e Donne del 19 novembre 2024. Al centro dello studio, il tronista ha parlato così del bacio con Serena: “Il bacio è stato molto bello. Per me il bacio è importante e non escludo di baciare altre persone“, ha detto il tronista. Di fronte al bacio, Genny non nasconde il proprio fastidio e Alessio sbotta: “Non esisti solo tu qua dentro”, le parole del tronista che porta Genny ad autoeliminarsi.

Di fronte alla decisione di Genny di lasciare il programma e di non voler competere con altre persone credendo che Alessio non voglia costruire qualcosa di importante, il tronista decide di non seguirla dietro le quinte ballando, invece, con Serena. La scelta di Genny di lasciare la trasmissione mettendo fine alla sua esperienza da corteggiatrice sarà definitiva o nelle prossime puntate Genny tornerà a corteggiare Alessio?

