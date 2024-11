Sergio Assisi, chi è e carriera: i debutti nel cinema e in televisione

Sergio Assisi è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in programma oggi pomeriggio su Rai 1 con Caterina Balivo alla conduzione. Nato a Napoli il 13 maggio 1972, la sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia da giovanissimo interpretando alcune piccole parti teatrali e manifestando sin da subito la sua innata vocazione per la recitazione. L’esordio nel cinema è datato 1998, quando veste i panni del re Ferdinando IV di Napoli nel film Ferdinando e Carolina di Lina Wertmüller.

Nel 2000 sbarca poi in televisione, dove inizia una lunga e florida attività: entra infatti a far parte della miniserie di Edwige Fenech L’attentatuni – Il grande attentato. Tantissimi i film e le fiction di successo, come Elisa di Rivombrosa 2 e Le ragazze dello swing. Oltre alla recitazione, Sergio Assisi negli ultimi anni è diventato sempre più un volto popolare nel nostro piccolo schermo. Nel 2018 ha debuttato come conduttore al PrimaFestival in occasione della 68° edizione del Festival di Sanremo, mentre nel 2021 è stato un concorrente della seconda edizione de Il Cantante Mascherato.

In carriera, inoltre, Sergio Assisi ha anche trovato l’amore sul set al fianco della collega Gabriella Pession. I due si sono conosciuti nel 1998 sul set della pellicola cinematografica Ferdinando e Carolina, per poi ritrovarsi nel 2005 a recitare nella fiction Rai Capri. E, proprio in quel loro secondo incontro, i due si innamorarono: la loro storia d’amore è durata dal 2005 al 2011, anno in cui la coppia si è ufficialmente separata.

Archiviata quella rottura, Assisi ha sempre mantenuto un profilo basso riguardo la sua vita privata: sappiamo che non è sposato e non ha figli ma, al momento, non vi sono indizi su una presunta nuova fidanzata nella sua vita. In una vecchia intervista per Intimità, l‘attore aveva confidato: “Sono anni che sono in grazia di Dio, senza una donna fissa. E non mi butterò in una storia finché non troverò qualcuno che mi faccia brillare gli occhi. Però l’amore non è un mio pensiero fisso, sono fatalista, sono aperto: se accade accade, mi dico“.

