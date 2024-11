Sergio Assisi, quanti anni ha e ultimi successi in TV e al cinema: cosa fa oggi

Sergio Assisi è uno degli ospiti di Caterina Balivo nella puntata del 28 novembre di Oggi è un altro giorno. Nato a Napoli, nel Borgo S. Antonio Abate, il 13 Maggio 1972, Sergio Assisi ha oggi 52 anni e alle spalle una carriera molto ricca. Tanti i successi che lo hanno visto protagonista: dall’indimenticabile Capri, serie TV della Rai, a Elisa di Rivombrosa, diventato poi un vero e proprio cult per Mediaset. Come dimenticare Ferdinando e Carolina, film con la regia di Lina Wertmüller.

Se questi sono i successi di qualche anno fa, Sergio Assisi anche negli ultimi anni ha avuto molti impegni, sia al TV che al cinema. Partendo dal grande schermo, ha recitato in Chi ha rapito Jerry Calà?, regia di Jerry Calà (2023), e ne Il mio regno per una farfalla, regia di Sergio Assisi (2024). Sul piccolo schermo, invece, lo abbiamo visto in L’allieva 3, celebre serie di Rai 1 con la regia di Fabrizio Costa e Lodovico Gasparini (2020); e ancora con Gloria, serie TV con la regia di Fausto Brizzi, del 2024.