Sergio Muniz, chi è e carriera: dall’adolescenza in Spagna al trasferimento in Italia

Attore, modello e una carriera anche come cantante, Sergio Muniz ha sperimentato molteplici vie professionali nel corso della sua vita e in Italia ha riscosso sin da giovanissimo un importante successo. Nato a Bilbao nel 1975, proviene da una famiglia di umili origini e prima di intraprendere questa carriera ha spesso aiutato i genitori con alcuni lavoretti in età adolescenziale. “A 16 anni ho cominciato a lavorare al mercato della frutta con mio papà, sveglia alle 4 del mattino e via a caricare e scaricare. Per quello non ho avuto tanto da perdere, potevo sempre tornare a far quello“, ha raccontato in un’intervista a Ciao Maschio lo scorso aprile.

Sergio Muniz: "Con le donne ero un disastro"/ "A 16 anni lavoravo al mercato e scaricavo la frutta"

A circa 20 anni, nel 1995, si è poi trasferito in Italia dove ha iniziato subito la carriera come modello e nel settore della pubblicità. Ben presto è però arrivato il debutto in televisione, dove si è cimentato in molteplici generi televisivi dal reality alle fiction; la prima importante esperienza nel piccolo schermo è datata 2004, anno in cui prese parte alla seconda edizione dell’Isola dei Famosi su Rai 2, diventando il vincitore. Nel 2005 è poi arrivato il debutto nelle miniserie, quando fu scelto come protagonista de La signora delle camelie su Canale 5.

Sergio Muniz in tv e al cinema: le principali esperienze

Nel corso della sua carriera televisiva Sergio Muniz ha recitato anche in altre celebri fiction, come Caterina e le sue figlie e Fosca Innocenti 2, e negli ultimi anni è stato selezionato in qualità di concorrente di diversi programmi del piccolo schermo, da Tale e quale show nel 2020 a Non sono una signora nel 2023.

Altrettanto importante è stata anche la carriera al cinema: il debutto sul grande schermo è arrivato nel 2006, anno in cui ha esordito come attore nel suo paese nel film Los Borgia, per la regia di Antonio Hernández. In Italia è stato anche diretto da Carlo Verdone nel 2021, nel film Si vive una volta sola.