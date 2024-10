Beatrice Bernardin, chi è l’ex moglie di Sergio Muniz: dal matrimonio alla rottura

Sergio Muniz è un attore di talento che ha sviluppato la sua carriera prevalentemente in Italia, tra cinema e televisione, riscuotendo grande successo. Oltre al percorso professionale, i riflettori si sono spesso accesi anche sulla sua vita privata, che l’ha visto per anni sentimentalmente legato all’ex moglie Beatrice Bernardin, un’affermata modella. Il matrimonio si svolse in gran segreto nel 2019 ma terminò improvvisamente nel 2017 con la separazione.

A comunicarlo pubblicamente era stato lo stesso attore, in un’intervista rilasciata al magazine F nel 2017: “Non è facile, certo, ma se fosse capitato anni fa sarei stato anche peggio. Oggi ho una consapevolezza diversa e non ci sto troppo male. Prima chiudevo e basta i rapporti, oggi sono cambiato. Il passato è passato e, se ci sono le condizioni per voltare pagina, allora ben venga. Anche se di batoste ne ho prese moltissime, penso che in coppia si perde la testa, subentra una sorta di follia e si manda al diavolo ogni logica“.

Sergio Muniz e Beatrice Bernardin, la famiglia assieme a Giorgia

Sergio Muniz e l’ex moglie Beatrice Bernardin, nonostante la fine del loro matrimonio, hanno costruito una famiglia molto unita della quale fa parte anche Giorgia: si tratta della figlia della modella nata da una precedente relazione e che è presto diventata figlia acquisita di Muniz, essendo cresciuta con lui sin da piccola.

Archiviata la storia d’amore con Beatrice Bernardin, l’attore è ora sentimentalmente legato all’attuale compagna Morena Firpo, istruttrice di yoga conosciuta proprio durante un open day di questa disciplina. La coppia ha dato alla luce il loro primo figlio di coppia Yari nel 2021: ad annunciare la lieta notizia fu proprio Muniz con una dedica su Instagram.