SILVIO TESTI, CHI È MARITO DI LORELLA CUCCARINI/ “Come abbiamo superato i momenti di crisi”

«Quest’anno andiamo per i 32 anni… è una cosa bellissima. Io ho sempre desiderato costruire una famiglia come la nostra». Così Lorella Cuccarini parla a Verissimo del grande amore per il marito Silvio Testi, che le ha chiesto di sposarlo sei mesi dopo che avevano cominciato la loro relazione. «Quando ha fatto la proposta non ho esitato». In merito al loro incontro, ha precisato: «Non ho capito subito che era l’uomo per me. Lui era già produttore quando arrivai a Fantastico. In quel momento eravamo occupati entrambi, c’era grande stima, ma non è successo nulla. Ci siamo ritrovati anni dopo ed eravamo entrambi liberi, quindi abbiamo cominciato a guardarci con occhi diversi. Prima è nata una grande stima professionale, una grande comunione di intenti, poi abbiamo scoperto di avere tante cose in comune. Dopo sei mesi mi ha chiesto di sposarlo…».

Non sono mancate le difficoltà tra Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi: «Non è solo fortuna, è frutto del nostro lavoro quotidiano per preservare la nostra isola felice. Bisogna anche capire che ognuno ha bisogno dei suoi spazi. Io di lui amo tutto, pregi e difetti». (agg. di Silvana Palazzo)

Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini: il primo incontro sul set di “Fantastico”

Tentare di riassumere la carriera di Lorella Cuccarini in poche righe è praticamente impossibile. Dall’impatto nel mondo televisivo alla passione per la musica; passando per la conduzione, la radio. Ogni campo toccato dalla showgirl è stato impreziosito dalle sue doti e dal talento indiscutibile. Altrettanto luminosa è certamente la sua vita privata, condita dall’amore per suo marito Silvio Testi.

Ma chi è Silvio Testi, il marito di Lorella Cuccarini? E’ doveroso partire dalla genesi della loro splendida unione. Il primo incontro pare risalga al 1985 sul set del programma “Fantastico”. La liaison sarebbe iniziata qualche anno più tardi fino ad arrivare alla decisione di compiere il grande passo del matrimonio nel 1991. Nel tempo, l’amore tra i due è stato impreziosito dalla nascita di ben 4 figli: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio.

Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini: la carriera tra musica e piccolo schermo

Silvio Testi, all’anagrafe Silvio Capitta, non è sconosciuto al mondo dello spettacolo italiano. Il marito di Lorella Cuccarini è infatti un noto produttore televisivo e risulta essere anche uno stimato paroliere. Tanto il mondo della musica quanto il piccolo schermo hanno giovato della sua firma; gli albori sono forse rappresentati dal programma “Piccolo Slam”, scritto nel 1978.

La carriera di Silvio Testi – marito di Lorella Cuccarini – decolla probabilmente nel corso degli anni ottanta. In questa decade lavora per uno dei programmi più iconici della televisione italiana: “Fantastico”, dove appunto si è concretizzato il primo incontro con sua moglie Lorella Cuccarini. Per Mediaset ha poi contribuito alla creazione di diversi programmi di successo: da “Buona Domenica” a “La Stangata”. Da annoverare anche la scrittura del brano più iconico di Lorella Cuccarini, “La notte vola”.











