Chi è Simona Marchini/ Dal rapporto con il padre al successo grazie a Don Lurio

Chi è Simona Marchini

Classe 1941, Simona Marchini è un’attrice, conduttrice televisiva e comica italiana ed oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, è tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona, il programma di Raiuno condotta da Caterina Balivo. Simona Marchini è figlia di Alvaro Marchini che è stato un imprenditore e gallerista italiano, nonché presidente della squadra di calcio della Roma dal 1968 al 1971. Proprio grazie al padre, la Marchini ha scoperto di avere un talento comico come ha raccontato lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del programma di Raiuno “UnoMattina estate” in onda il 10 agosto 2023.

“Io avevo fatto tutta un’altra vita, per questo parlo di miracoli. Il mio talento viene molto da mio padre, avrebbe voluto fare l’attore. Mio padre aveva una grande passione fin da ragazzo per l’arte, poi ha aperto una galleria importante nel 1959 (a Roma ndr), chiusa poi nel 1977 per gli Anni di Piombo e io l’ho riaperta nel 1985 quando mio padre ci ha lasciati. La Galleria è viva è piena di grandi artisti e tanti giovani. Roma la amo moltissimo e soffro quando la vedo in difficoltà, ma non bisogna mai smettere di seminare coraggio, entusiasmo e voglia di vivere, la cultura è la risorsa più importante che abbiamo”.

Simona Marchini, dall’incontro con Don Lurio a Gigi Proietti

Nel corso degli anni, Simona Marchini è riuscita a costruire una carriera brillante. Nel corso della propria vita, l’attrice ha avuto diversi incontri importanti come quello con Don Lurio. “Io stavo vivendo un momento molto difficile del matrimonio. Venivo da 10 anni di clausura essendomi dedicata a marito e figlia in tutti i modi, una mia amica mi ha invitato in montagna e c’era anche Don Lurio. Era un amico meraviglioso e senza dirmi nulla mi segnalò a Romolo Siena per fare un provino: così è nata Iside. Io ero talmente disperata nel mio privato che ho detto ‘Pazienza’, poi Iside è stata un mito”, ha raccontato sempre a UnoMattinaEstate.

E sull’incontro con Gigi Proietti: “Con lui l’esperienza più straordinaria mai fatta in teatro. Si è divertito come un pazzo e abbiamo trovato una complicità incredibile”.











