Grande attesa per il ritorno del Grande Fratello 2024 e soprattutto perchè, nella puntata di questa sera, il focus potrebbe andare nuovamente su una concorrente in particolare: Yulia Bruschi. La scorsa settimana è stata protagonista di un faccia a faccia con l’ormai ex fidanzato Simone Costa; la vicinanza con Giglio ha ferito fortemente il ristoratore che, con parole anche piuttosto nette, ha lasciato intendere di non essere disposto ad andare oltre con la relazione.

Ma chi è Simone Costa, ex fidanzata di Yulia Bruschi? La scorsa settimana lo abbiamo conosciuto nel merito del rapporto con la concorrente del Grande Fratello 2024 ma nel privato si occupa principalmente di ristorazione. Diversi sono i locali in sua gestione e proprietà, soprattutto in Toscana. Come racconta Fanpage, Yulia Bruschi lavorerebbe proprio in una delle sue attività in qualità di direttrice creativa.

Yulia Bruschi e lo ‘scontro’ al Grande Fratello 2024 con l’ormai ex fidanzato Simone Costa

Torniamo però alla relazione tra Yulia Bruschi e l’ormai ex fidanzato Simone Costa; proprio prima del confronto della scorsa settimana al Grande Fratello 2024 il ristoratore ha fatto un excursus della loro relazione. “Stiamo insieme da sei mesi, ci siamo conosciuti una sera a cena”, dunque una storia ancora giovane ma che a quanto pare è già giunta al capolinea: “Ho un figlio di 13 anni che lei conosce…”.

Arriviamo così alla rottura, arrivata proprio in diretta nazionale durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2024. Simone Costa – ex fidanzato di Yulia Bruschi – non è riuscito ad andare oltre alla vicinanza piuttosto evidente con il coinquilino Giglio. “… Ora goditi la casa, viviti la casa, fai quello che vuoi!”.

