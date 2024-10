Yulia Bruschi ha avuto un confronto con il fidanzato Simone durante la nona puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 21 ottobre 2024, dopo l’incontro è apparsa molto confusa e preoccupata. Nella casa più spiata d’Italia si è avvicinata moltissimo a Giglio, tra loro ci sono state anche baci e coccole nonostante lei avesse detto di essere già impegnata sentimentalmente fuori quando ha varcato la famosa porta rossa. Il fidanzato ha deciso di raggiungerla per capire se la loro relazione sia giunta al capolinea, visibilmente deluso le ha anche chiesto di togliere l’anello che le ha regalato perché per lui ha un significato molto importante.

Durante il confronto con il fidanzato Simone al Grande Fratello Yulia Bruschi è apparsa in difficoltà, ha però ammesso che i suoi sentimenti sono cambiati e che nella casa più spiata d’Italia l’esperienza si vive a mille. Quando lui le ha detto che voleva sentirsi dire che tra loro è finita lei ha detto che non è così semplice, ha anche detto che fuori è un’altra cosa e che gli avrebbe dato delle spiegazioni dopo il reality. Finita la puntata la gieffina si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Jessica Moralcchi, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti e ha chiaramente ammesso di avere un grande dilemma che riguarda Giglio e il ‘fidanzato’ Simone.

Momento di confusione per Yulia Bruschi al Grande Fratello, chi sceglierà tra Giglio e Simone?

Il confronto con il fidanzato Simone ha stravolto non poco Yulia Bruschi, dopo la puntata infatti ha fatto sapere che ha bisogno di riflettere. Alle sue compagne d’avventura ha detto di aver percepito la delusione del fidanzato, pensa però che quello non fosse il contesto per dirgli certe cose. La loro relazione era iniziata da poco quando è stata chiamata per partecipare al Grande Fratello, lui infatti le aveva detto che la perdeva propria quando la stava vivendo di più, però l’aveva anche spinta a partecipare perché sapeva che era il suo sogno.

Parlando del fidanzato Simone la gieffina ha detto che è una persona con un certo spessore e un certo vissuto, nel periodo che sono stati insieme le ha insegnato molte cose. In alcune occasioni si sono scontrati perché lui è molto pretenzioso e rispetto a lei ha una mentalità più chiusa, però hanno vissuto insieme una vita piena mettendo in ballo molte cose. Yulia Bruschi ha chiaramente detto di non essere sicura di voler rinunciare a lui per portare avanti la frequentazione con Giglio al Grande Fratello. Al momento è molto confusa e preoccupata e ha bisogno di fare chiarezza nei suoi sentimenti. Cosa deciderà di fare nella casa più spiata d’Italia? Non ci resta che attendere per scoprirlo.