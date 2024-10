Yulia Bruschi si sbilancia su Giglio al Grande Fratello 2024: “Sento belle emozioni“

È davvero amore tra Giglio e Yulia Bruschi al Grande Fratello 2024? I due coinquilini della Casa più spiata d’Italia sembrano davvero non volersi più nascondere, l’intesa è crescente così come l’attrazione fisica ed entrambi ammettono di trovarsi bene l’uno al fianco dell’altra. Nella puntata di stasera si torna a parlare del loro nascente rapporto riassunto in un filmato, cui fanno seguito le dichiarazioni della ragazza convocata da Alfonso Signorini in Mistery Room: “Sono molto emozionata, mi accorgo da queste immagini di quanto mi sia lasciata andare a 360°”.

Yulia poi aggiunge: “Il rapporto con lui è molto speciale e non voglio dargli un’etichetta, va bene così: pieno di sincerità, di purezza e stima reciproca“. Poi, in riferimento all’ipotesi di un innamoramento in corso, ammette: “Ho paura delle sensazioni che sento, perché sono sempre stata abituata nella mia vita a reprimere molto. Adesso sento belle emozioni, mi fa stare bene“.

Yulia e Giglio, il commento delle opinioniste e di Jessica Morlacchi: “Lei è presa…“

A seguire Giglio raggiunge Yulia Bruschi in Mistery Room e, al suo fianco, conferma: “C’è un interesse, è una persona che mi piace e mi fa stare bene. Ho voglia di conoscerla molto di più“. Dallo studio del Grande Fratello 2024 intervengono anche le opinioniste, con Cesara Buonamici che descrive il loro rapporto per poi rivolgere una domanda al ragazzo: “L’attrazione si vede tutta, è un crescendo anche se non si arriva mai alla conclamazione della relazione. Giglio, meglio vincere il GF o vincere Yulia?“.

Lui non ha nessun dubbio a rispondere: “Vincere Yulia“, e lei alla stessa domanda offre la medesima risposta. Beatrice Luzzi, pur non dicendosi convinta che i due sacrificherebbero realmente la vittoria nel reality pur di non perdere l’altro, ammette però: “Tra loro c’è una grande attrazione“. In salone, in seguito al filmato della nascente “coppia”, arriva infine il commento di Jessica Morlacchi: “Io voglio bene a Giglio, lo vedo tutto emozionato, già piangeva. Quindi sono molto contenta, anche perché io sono stata una di quelle persone a dirgli di buttarsi con Yulia. Lei l’ho vista molto presa, da quello che vedo ha già intrapreso il percorso dell’innamoramento“.