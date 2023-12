CHI È SIMONE GRANDE, VINCITORE THE VOICE KIDS 2023/ A 11 anni da Rozzano realizza il suo sogno

Aveva lasciato tutti a bocca aperta subito dopo aver messo piede sul palco di The Voice Kids 2023, ma Simone Grande è riuscito a confermarsi e a superarsi nella finale che lo ha decretato vincitore della seconda edizione del talent condotto da Antonella Clerici. Simone ha 11 anni, vive con la famiglia a Rozzano, in provincia di Milano e ha un sogno: la musica.

“Per me è la vita”. Si è fatto notare, oltre che per la sua voce, anche per l’eleganza. Il suo primo amore è il calcio, ma ora vuole fare il cantante. “Quando prendo il microfono, sogno”. Uno dei desideri di Simone Grande era quello di cantare davanti a tante persone, cosa che è riuscita a fare per la prima volta proprio a The Voice Kids 2023, diventandone vincitore. (agg. di Silvana Palazzo)

Simone Grande la sua Adagio lascia tutti a bocca aperta a The Voice Kids 2023

Simone Grande è tra i finalisti di The Voice Kids 2023, il talent show campione d’ascolti condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Il giovane cantante ha sorpreso pubblico e giudici lasciando letteralmente tutti a bocca aperta durante la sua esibizione sulle note di “Adagio”, Il giovane cantante ha emozionato tutti con una bellissima versione di Adagio, canzone portata al successo internazionale da Lara Fabian. Un brano difficile e complicato che richiede una grande estensione vocale che il giovane Simone ha dimostrato di avere conquistandosi così un posto per la finale della seconda edizione del talent show musicale di Rai1. Simone, infatti, è riuscito a portare a casa un importantissimo risultato dopo essere stato messo alla prova sulle note di “Adagio” di Lara Fabian.

Applausi a scena aperta per il giovane cantante che, a soli 11 anni, ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. “Sei preciso, potente, io non avrei dubbi: sei strepitoso!” – dice Loredana Bertè stupita dalla bravura del giovane cantante. Complimenti anche da Clementino: “sei eccezionale, io non ho parole”.

Simone Grande di The Voice Kids 2023 conquista i social

L’esibizione di Simone Grande a The Voice Kids 2023 ha lasciato il segno. Il giovane cantante ha conquistato tutti, pubblico di Rai1, giudici e social, con una performance fortemente emotiva sulle note di “Adagio”. Dopo aver ricevuto i complimenti dei coach, il giovane cantante è stato travolto dall’entusiasmo dei social. In tantissimi hanno apprezzato il talento vocale del giovane cantante che ha dovuto confrontarsi con un brano difficilissimo come Adagio di Lara Fabian.

“Generalmente non amo i programmi tv dove i bambini non sono bambini ma super fenomeni talentuosi eppure per puro caso, a casa di amici, erano sintonizzati su #raiplay su #TheVoicekids un piccolo Simone è riuscito a far emozionare Tutti col brano Adagio…tanta bravura&carisma” – scrive un utente a cui fa eco un altro – “ricordate per caso la canzone di Lara Fabian dal titolo “Adagio” Molto bene, la sentiremo dalla voce di #Simone a #TheVoiceKidsIt ottima esibizione… Bravissimo. #TheVoiceKids”. Complimenti per Simone che si gioca la finale del talent show!

