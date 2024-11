Chi è Simone Grande, bambino che ha vinto The Voice Kids 2023 e che sarà in gara al Junior Eurovision Song Contest 2024

Questa sera, 15 novembre 2024, su Rai 1 parte la nuova edizione di The Voice Kids, gara dedicata ai piccoli talenti che lo scorso anno ha visto trionfare Simone Grande. Sarà proprio questo giovane ma grande talento a rappresentare l’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2024, che si svolgerà a Madrid, in Spagna, il 16 novembre.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Simone Grande – che vive a Rozzano, in provincia di Milano, e ha 11 anni – si è detto felicissimo di questa grande opportunità ottenuta proprio grazie alla sua esperienza a The Voice Kids 2023: “Sono molto felice di rappresentare il nostro Paese e mi sto preparando bene. Ci sto mettendo tanto impegno per dare il meglio di me. Non voglio sfigurare”, ha ammesso il giovane talento.

Simone Grande, cos’è successo dopo The Voice Kids? Il rapporto con Clementino e gli altri concorrenti

Simone Grande ha portato sul palco di The Voice Kids tanta determinazione per i suoi soli 10 anni ma, soprattutto, una voce potente e intonata. Queste sono state le caratteristiche che lo hanno portato prima in finale, poi alla vittoria, grazie anche al supporto del suo coach Clementino. “Mi sento davvero molto fortunato anche perché lui è simpatico, competente, bravissimo. – ha dichiarato Simone sul rapper – Sono felice di essere stato nella sua squadra, perché mi ha insegnato tanto e mi ha aiutato a crescere. Clementino rimane un punto di riferimento importante nella mia vita”.

E continua, d’altronde, anche l’amicizia nata a The Voice Kids con gli altri piccoli concorrenti dello scorso anno. “Se li sento ancora? Sì, li sento quasi tutti perché non ci siamo mai persi di vista. – ha ammesso Simone – Loro sono molto contenti della mia partecipazione al Junior Eurovision Song Contest. Fanno il tifo per me”, ha concluso il giovane artista che da grande sogna di partecipare al Festival di Sanremo.