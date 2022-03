Chi è Simone Marchetti/ “Chi fa il mio mestiere deve essere mosso da umiltà”

Chi è Simone Marchetti?

Simone Marchetti tra i protagonisti de Le Iene. Non solo, giornalista di moda e costume, ma anche direttore di Vanity Fair. La moda è sempre stata la sua più grande passione; una passione che ha coltivato nel tempo e che definisce una “una Musa che ti costringe a cambiare, imparare, scoprire”. La carriera di Simone Marchetti è iniziata dal basso come ha raccontato proprio il giornalista in occasione di una intervista rilasciata a cameramoda.it: “mi sono avvicinato al sistema moda entrando da diversi settori: ho iniziato seguendo per otto mesi il responsabile commerciale di Daniela Gerini, una piccola griffe, poi ho iniziato a lavorare per le agenzie di uffici stampa e lì ho scoperto la parte della comunicazione e dei testi”.

Dopo questa esperienza approda alla rivista “Uomo” grazie al direttore Alessandro Calascibetta e successivamente a Donna Moderna. Questa esperienza gli è rimasta nel cuore: “la scuola di giornalismo migliore che ho avuto: Cipriana Dall’Orto e Patrizia Avoledo sono due donne esigenti e con un grandissimo intuito, da loro ho imparato a fare le didascalie che sono lo scheletro del mio mestiere”.

Simone Marchetti: “Devo essere la voce degli stilisti”

Non solo, Simone Marchetti dopo l’esperienza a Donna Moderna collabora con “Il giornale” diventando qualche anno dopo direttore di “Victim”. Nel 2016 è il direttore di Velvet e qualche anno dopo approda alla direzione di “Vanity Fair” che ha riportato agli antichi splendori con numeri iconici e imperdibili. Il direttore di Vanity Fair è follemente innamorato del suo mestiere, ma ha fatto una doverosa precisazione: “chi fa il mio mestiere deve essere mosso dall’umiltà di non saperne mai abbastanza, quest’attitudine ti deve spingere alla fuga assoluta dalla mediocrità e dal giudizio facile”.

Per Marchetti, infatti, è fondamentale stare alla larga dalle polemiche sterili consapevole che il suo ruolo è quello di “aprire dei mondi e spiegare che mondi apre un abito, perché da casa non esci indossando una poltrona, ma una giacca e la giacca definisce la tua vita. Devo essere la voce degli stilisti che si esprimono attraverso le loro creazioni e lo specchio in grado di riflettere i cambiamenti, chi ne rimane fuori è perduto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA