Chi è Sixpm, marito di Rose Villain/ Lei: “conosciuto per lavoro. È un artista, pazzo, ma anche dolce”

Sixpm è il marito di Rose Villain, la cantante di “Click Boom” che si è fatta conoscere dal grande pubblico durante la prima partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Un debutto, quello sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, che ha lasciato il segno visto che Rose è tra le rivelazioni della 74esima edizione della kermesse italiana. Al suo fianco il marito Sixpm, che è un produttore di successo originario della città di Napoli. Andrea Ferrara, questo il suo vero nome, è nato a Napoli il 21 marzo del 1988, ma da diversi anni vive a New York dove ha iniziato una importante carriera nel mondo della musica. Proprio nella grande mela ha conosciuto Rose, un incontro che ha cambiato la sua vita artistica, ma anche personale.

Diretta Concerto Primo Maggio Taranto 2024/ Cantanti, scaletta e streaming: da Brunori Sas a Michielin

La musica è stata sin da bambino la sua più grande passione visto che inizia prestissimo a studiare la chitarra e il basso, mentre a 14 anni scrivere le sue prime musiche e canzoni. Una volta maggiorenne decide di lasciare Napoli per trasferirsi a Milano dove inizia a collaborare con diversi big della musica italiana tra cui Elio e le Storie Tese.

Gabriele Greco, chi è il marito di Noemi/ "È stato sempre il mio più grande sostenitore"

Il matrimonio tra Rose Villain e il marito Sixpm: “scriviamo insieme le canzoni”

La popolarità di Sixpm è anche legata alla storia d’amore con Rose Villain, la bellissima e bravissima interprete rivelazione del Festival di Sanremo 2024. I due sono una coppia da diversi anni e il 23 maggio del 2022 sono diventati marito e moglie. Per l’occasione hanno organizzato un matrimonio in grande stile nella meravigliosa New York, la loro “nuova casa”. Proprio a NY si sono promessi amore eterno con una cerimonia bellissima celebrata in diversi momenti.

“Ci siamo sposati a New York a maggio del 2022. È stato un matrimonio rock, io avevo un vestito corto”” – ha detto la cantante che parlando del compagno e marito ha aggiunto – “lui è un musicista, scriviamo insieme le canzoni. L’ho conosciuto per lavoro. È un artista, pazzo, ma anche dolce e sensibile”. Non solo, Rose ha anche confessato che nella vita di coppia va tutto alla grande, mentre quando sono impegnati con il lavoro tra i due ci sono scontri e confronti: “in studio invece litighiamo, perché siamo entrambi molto esigenti”.

Francesca, chi è la fidanzata di Achille Lauro/ "Stare insieme da 10 anni non è semplice, si cambia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA