Chi è Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis/ Dal GF VIP, alla moda al dolore per la figlia Silvia

Sonia Bruganelli è un volto nuovo della televisione italiana poiché nel 2021 è entrata come opinionista nel Grande Fratello vip insieme ad Adriana Volpe. Ma prima di allora era già conosciuta come moglie di Paolo Bonolis, uno dei più grandi matador televisivi di tutti i tempi avendo creato programmi di successo e record di ascolti come Ciao Darwin, Tira e molla e Il senso della vita.

Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio 1974 sotto il segno dei pesci. Si è laureata in scienze della comunicazione e ha fatto le prime esperienze nel campo della moda, come modella di fotoromanzi.

Riesce ad entrare a Mediaset dove ottiene piccole partecipazioni ad alcuni programmi televisivi oltre che un volto conosciuto per alcune televendite, ma poi nel 1997 conosce Paolo Bonolis a Tira e molla. La coppia si sposa nel 2002 dopo quindici anni di relazione e danno vita a Silvia nata nel 2003, Davide nato nel 2005 e Adele che nasce nel 2009.

Proprio la nascita di Silvia e dei suoi problemi, spinge Paolo Bonolis a condurre la trasmissione Il Senso della vita. Durante una sua partecipazione a Domenica In , la presentatrice tv ha dichiarato: “Io avevo paura a toccarla e allattarla. Oggi ha 12 anni ed è perfettamente integrata e indipendente, si muove quasi senza aiuto”

Sonia Bruganelli infatti ha raccontato questa esperienza durante un’intervista televisiva: “Io la vedevo così piccola con tutti quei tubicini avevo anche paura persino a toccarla e allattarla. Poi mi sentivo in colpa per questo punto temevo che non potesse camminare o muoversi”.

Sonia Bruganelli: dalla tv alla carriera da stilista

Tuttavia Sonia Bruganelli non è soltanto un volto televisivo ma ha realizzato anche una collezione di magliette insieme al brand Happiness, la collezione di magliette si ispirava al programma Avanti un altro, condotto proprio da Paolo Bonolis. È anche la creatrice della linea di abbigliamento per bambini Adele Virgy.

Insomma la creatività di Sonia non si ferma mai, infatti nel 2005 ha preso le redini della SDL, un’agenzia di scouting che si occupa di casting per diverse trasmissioni televisive come Charles Darwin e Avanti un altro. Inoltre nel 2016 approda anche come conduttrice con la trasmissione I libri di Sonia, dove intervista scrittori. Il suo ultimo grande successo è sicuramente l’introduzione nel Grande Fratello vip come opinionista per il secondo anno di fila.

