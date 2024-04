Chi è Sonny Olumati, nuovo concorrente Isola dei Famosi 2024/ Fidanzata e lavoro: già visto in TV a…

Sonny Olumati, chi è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 e cosa fa

“Ti mancano pochi esami alla laurea in medicina, sei un breaker professionista, sei super prestante”: è con queste parole che Vladimir Luxuria ha presentato Sonny Olumati, il nuovo concorrente dell‘Isola dei Famosi 2024. Il naufrago appena arrivato è un coreografo nato a Roma, non nuovo al mondo della TV. Come testimoniano anche i video pubblicati sul suo profilo Instagram, lo abbiamo infatti visto ospite in alcuni talk show a rappresentare le proprie idee.

Sonny Olumati, il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, è un attivista dell’associazione Italiani Senza Cittadinanza. “Sono nato a Roma ma i miei genitori sono nigeriani. Quindi non sono cittadino italiano. – ha detto durante un’ospitata su Rai Due qualche tempo fa – Sono cresciuto a Roma Sud, ora vivo a Roma Nord, quindi sono proprio de-Roma-de-Roma. Però non sono italiano. Come vi sentiresti voi se il vostro Paese non vi riconoscesse come cittadini?”.

Sonny Olumati ha una fidanzata? Cosa sappiamo della vita provata del concorrente

Parlando di vita privata, al momento non ci sono molti dettagli. Non sappiamo se Sonny Olumati abbia una fidanzata o meno. Un dettaglio della sua vita che, probabilmente, racconterà nel corso della sua avventura all’Isola dei Famosi 2024. A Vanity Fair, tempo fa, ha confessato: “La mia vita è piena di contraddizioni, parlo italiano, non conosco la lingua del mio Paese di origine ma qui sono considerato uno straniero. Ho dovuto rinunciare a tante opportunità a causa della mia non cittadinanza, prima fra tutte quella di giocare nella nazionale italiana di basket. […] Diventare cittadino italiano significherebbe anche potere votare.“.











