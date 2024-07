Le speranze del tifo azzurro sono tutte su Stefanie Horn, subito protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 grazie alla qualificazione alla finale dello slalom canoa kayak. Ennesimo traguardo della canoista tedesca e naturalizzata italiana che nella sua specialità sportiva continua a primeggiare portando in alto non solo la propria carriera ma anche l’orgoglio del nostro Paese.

Ma chi è Stefanie Horn, qualificata alla finale dello slalom canoa Kayak alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nata a Westfalia nel ‘91 ha iniziato a muovere i primi passi come canoista proprio per la nazionale tedesca profilandosi come talento luminoso già a partire dalle giovanili. Una volta acquisita la cittadinanza italiana nel 2013 ha iniziato dunque a brillare anche con la maglia azzurra.

Stefanie Horn e il marito Riccardo De Gennaro: un matrimonio anche sportivo

Il palmarès di Stefanie Horn è già ricco di medaglie e tappe incredibili: 1 argento ai Mondiali di slalom; 2 nella medesima categoria agli Europei impreziosite da 1 bronzo e un oro. Tanti altri successi nelle categorie nazionali per la canoista reduce dalla qualificazione alla finale dello slalom canoa Kayak alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Stefanie Horn? Da ben 12 anni legata a suo marito Riccardo De Gennaro con il quale condivide proprio la passione per il canottaggio.

Stefanie Horn e suo marito Riccardo De Gennaro pare si siano conosciuti pochi anni prima del fatidico giorno, ovvero il matrimonio celebrato nel 2013. Proprio grazie a tale unione la canoista ottenne la cittadinanza italiana iniziando così ad inanellare successi proprio con la maglia azzurra. Come anticipato, anche il marito della protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 vanta un luminoso passato nella medesima disciplina sportiva in qualità di ex volto della nazionale italiana. Nel merito della quotidianità non si hanno molte notizie; Stefanie Horn e suo marito Riccardo De Gennaro risultano molto discreti e sicuramente i successi sportivi sono propiziati anche dalla passione in comune e dalla visceralità del sentimento che li unisce.