DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024 PARIGI, PROGRAMMA, GARE E FINALI DEL GIORNO (OGGI DOMENICA 28 LUGLIO)

Secondo giorno in compagnia della diretta live Olimpiadi Parigi 2024 oggi, domenica 28 luglio, con altri tredici titoli da assegnare nelle prossime ore e naturalmente anche tantissimo altro, perché evidentemente ci sono molte altre competizioni che sono già iniziate ma assegneranno successivamente le proprie medaglie. Dando la priorità alle finali, già alle ore 9.30 la diretta live Olimpiadi 2024 Parigi vivranno un momento importante con la finale della pistola 10 metri aria compressa maschile di tiro a segno con ben due azzurri in finale, cioè Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, quindi emozioni già assicurate fin dal primo mattino. Alle ore 12.00 avremo invece la finale della stessa specialità al femminile.

Nella diretta live Olimpiadi Parigi 2024 possiamo poi citare la gara cross country di mountain bike femminile, che è una finale secca alle ore 14.10. Saranno anche oggi due i tornei di judo, con le fasi finali per le medaglie a partire dalle ore 16.00: le categorie di peso interessate saranno i -66 kg maschili e i -52 kg femminili. Attorno alle ore 17.00 ci saranno altri due titoli da assegnare, cioè lo street femminile dello skateboard e la gara a squadre del tiro con l’arco, sempre femminile.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024 PARIGI: UNA SERATA RICCHISSIMA!

La diretta live Olimpiadi Parigi 2024 a questo punto ci accompagnerà verso sera anche oggi, domenica 28 luglio. Alle ore 17.45 avremo la finale del kayak femminile per la canoa slalom, poi resteranno le sessioni serali delle finali di nuoto e scherma, per un totale di cinque titoli da assegnare. Per quanto riguarda il nuoto, le tre finali del giorno, con inizio alle ore 20.30, saranno quelle dei 100 rana e dei 400 misti maschili, mentre in campo femminile c’è un solo titolo da assegnare, che sarà quello dei 100 farfalla.

I due tornei di scherma che invece animeranno la diretta live Olimpiadi Parigi 2024 oggi saranno il fioretto femminile e la spada maschile, le speranze per l’Italia saranno davvero molto alte e quindi ci attendiamo una domenica ricchissima di emozioni dalla mattina fino alla sera. Difficile citare tutto il resto che ci attende nelle competizioni senza finali oggi, ci limitiamo allora a ricordare le due partite di sport di squadra che riguarderanno gli Azzurri: già alle ore 9.00 il debutto nel volley femminile con Italia Repubblica Dominicana, mentre alle ore 15.00 avremo Italia Usa di pallanuoto maschile, cioè il debutto anche per il Settebello.