Stefano Rosso, il compagno di Francesca Chillemi/ Can Yaman, le parole sulla coppia..

Chi è Stefano Rosso e come ha conosciuto Francesca Chillemi

Stefano Rosso è il compagno dell’attrice Francesca Chillemi, i due insieme alla loro primogenita formano una famiglia ormai da anni nonostante non siano sposati. Stefano è nato a Marostica, in provincia di Vicenza, nel 1979 ed è il figlio di Renzo Rosso, il fondatore del brand di moda “Diesel”. Dopo aver terminato gli studi in Italia e poi a New York, Stefano ha iniziato a lavorare per l’azienda del padre. Stefano ha un ruolo importante all’interno dell’azienda e si occupa di grandi collaborazioni tra vari brand di successo, in oltre la sua passione per il calcio lo ha portato ad acquistare la maggioranza delle quote del club calcistico L.R e nel 2016 è stato nominato membro del Consiglio Federale della Federcalcio.

Lui e l’attrice Francesca stanno insieme da 7 anni e nonostante non siano mai convolati a nozze, i due sono innamorati e felici e hanno coronato la loro storia d’amore e il loro sogno nel 2016, con l’arrivo della loro primogenita: Raina. Quando si sono conosciuti, nel lontano 2010, non si sono innamorati immediatamente e non è scattato un colpo di fulmine, si sono innamorati col tempo e grazie alla sincerità che li contraddistingue.

Francesca Chillemi ama molto il compagno Stefano Rosso, sulla loro storia d’amore l’attrice aveva dichiarato: “Abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra, forse più io di lui. Ogni volta che lo rivedevo perdevo un po’ la testa però c’era sempre un motivo che ci allontanava, ma mai in modo definitivo. Ha una limpidezza che affascina, è diretto. La prima persona che non mi ha raccontato balle”.

La stima di Francesca nei confronti del compagno è talmente grande che se dovesse scegliere vorrebbe che sua figlia avesse esattamente il carattere del padre: “Fisicamente è una mini-me ma le auguro che le somiglianze finiscano lì: spero prenda il carattere del padre, uno che sta stare al mondo meglio di me. Io ho faticato tanto, per raggiungere l’equilibrio. Sono un’istintiva, e alle persone istintive a volte va bene, a volte piangono”. Pare evidente che l’attrice sia molto innamorata ed è per questo che è rimasta imbarazzata dall’atteggiamento dei giornalisti che sul red carpet di Venezia le avevano chiesto di baciare il collega Can Yaman. L’attore turco per sostenere la collega ha in seguito dichiarato: “Dovete voler bene a Francesca, è un attrice top, è una bravissima persona, amatela”.

