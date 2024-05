Chi è Stella, figlia adottiva di Franco Di Mare/ Il compianto giornalista: “Ci siamo scelti, mi ha salvato…”

Oggi il mondo del giornalismo e non solo piange uno dei nomi più impegnati, professionali e di spicco: si è spento all’età di 68 anni Franco Di Mare. Solo alcune settimane fa aveva deciso di tornare in tv per raccontare del calvario della malattia: un mesotelioma, tipologia di tumore particolarmente aggressivo che subentra dopo un elevata esposizione all’amianto. L’Italia piange dunque un volto autorevole dell’informazione, un dolore immenso anche per la sua amata famiglia, dalla compagna Giulia Berdini a sua figlia adottiva Stella Di Mare.

Franco Di Mare e sua figlia Stella erano legati da un amore viscerale: il giornalista ha scelto di diventare genitore non in maniera naturale, ma con un gesto d’amore più che lodevole. Quando la giovane aveva solo 10 mesi, venne infatti notata dal cronista tra gli orfani di un orfanotrofio di Sarajevo. Era il ‘92 e Franco Di Mare – come racconta Leggo – si trovava lì dopo che la struttura era stata colpita da una granata.

“Tra i tanti bambini buoni ne notai una con i capelli scuri, era anche l’unica che sorrideva. Io la presi in braccio, lei mi si aggrappò al collo e quello fu l’inizio di una grande storia”. Questo il racconto di Franco Di Mare a proposito del suo primo incontro con la figlia adottiva Stella. Intervistato da Famiglia Cristiana – come riporta Leggo – il giornalista aggiunse: “Fu un atto di eroismo: io mi sono innamorato di una neonata, ci siamo un po’ scelti. Io non mi sento generoso, ho fatto di tutto per portarla via da Sarajevo ma in realtà non ho salvato nessuno; lei, piuttosto, ha salvato me”.

Per quanto riguarda le curiosità di vita privata e carriera di Stella Di Mare – figlia adottiva di Franco Di Mare – data la sua discrezione sono poche le informazioni da poter raccontare. Come racconta Leggo, la 32enne si è laureata in Economia e non dispone di profili social a proprio nome. In alcune occasioni particolari si è però fatta conoscere dal pubblico televisivo proprio apparendo al fianco del suo amato e compianto padre, Franco Di Mare.











