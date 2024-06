Chi è Stéphane Audran, ex moglie Jean-Louis Trintignant: amante di Brigitte Bardot/ ‘Galeotto’ il set…

Tra i tanti amori di Brigitte Bardot, tra i ‘triangoli’ amorosi più celebri spicca quello con protagonista Jean-Louis Trintignant che all’epoca dei fatti era legato già da diverso tempo all’ex moglie Stéphane Audran. Tra i due attori la scintilla era scoccata ad inizio anni ‘50, coronata poi dal matrimonio celebrato 4 anni dopo.

Jean-Louis Trintignant – amante di Brigitte Bardot – era agli albori della sua carriera da attore ma già ampiamente noto per le prime apparizioni sul grande schermo, discorso simile per l’ex moglie Stéphane Audran – scomparsa nel 2018 – che ancora oggi è ricordata con grande affetto dal pubblico francese. Con lo pseudonimo di Colette Suzanne Jeannine Dacheville la ex moglie ha fatto sognare il mondo del cinema con la sua bellezza e sensualità, ma l’amore in gioventù – appunto con Jean-Louis Trintignant – le riservò una sorpresa non proprio gradita con la ‘complicità’ di Brigitte Bardot.

Stéphane Audran, ex moglie di Jean-Louis Trintignant: il ‘triangolo’ amoroso con Brigitte Bardot

Come anticipato, Jean-Louis Trintignant e Stéphane Audran arrivarono al grande passo del matrimonio nel 1954; due anni prima Brigitte Bardot aveva invece sposato Roger Vadim. Quest’ultimo scelse l’attore come protagonista della pellicola “E Dio creò la donna”, al fianco proprio della diva del cinema internazionale. Galeotto fu quel set dato che tra Jean-Louis Trintignant e Brigitte Bardot scoppiò la passione. Inizialmente coltivarono la relazione in segreto, da amanti; solo in un secondo momento decisero di rendere ufficiale la liason e appunto separandosi dai rispettivi consorti. La separazione tra l’attore e l’ex moglie Stéphane Audran risale al 1956; Brigitte Bardot ultimò invece le pratiche per il divorzio con Roger Vadim l’anno successivo.











