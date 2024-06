Chi è Jean-Louis Trintignant, la storia d’amore ‘fugace’ con Brigitte Bardot/ La tragica perdita di 2 figlie

Scomparso nel 2022 all’età di 91 anni, Jean-Louis Trintignant è stato uno dei massimi esponenti del cinema d’autore, maestro indiscusso insieme ad altri ‘mostri sacri’ del tempo come Vittorio Gassman. Nel corso della sua longeva e monumentale carriera ha prestato la sua arte per oltre 120 film vissuti da protagonista e, senza dubbio, indimenticato è il suo ruolo ne “Il Sorpasso” di Dino Risi.

Intensa è stata la carriera di Jean-Louis Trintignant e lo stesso si può dire della sua vita privata e sentimentale. L’attore è arrivato per ben 3 volte al grande passo del matrimonio: nel ‘54 con Stéphane Audran – che lasciò per Brigitte Bardot, ma lo racconteremo più avanti – poi con la collega Nadine Marquand con la quale darà alla luce ben 3 figli, Marine, Pauline e Vincent. La donna che lo ha accompagnato negli ultimi anni di vita è invece stata Marian Hoepfner, sposata nel 2000 e che nel 2022 ebbe l’arduo compito di annunciare la morte di suo marito Jean-Louis Trintignant.

Jean-Louis Trintignant, la scintilla ‘fatale’ con Brigitte Bardot sul set de ‘E Dio creò la donna’

Jean-Louis Trintignant sposa nel 1954 la collega Stéphane Audran; sarà un matrimonio longevo – 12 anni d’amore – ma l’attore non poteva immaginare che l’incontro sul set con Brigitte Bardot sarebbe stato così ‘fatale’ da portarlo a concludere quella relazione suggellata dalle nozze. L’incontro tra i due avviene sul set de “E Dio creò la donna”, il regista era Vadim Plemiannikov che da poco aveva sposato la diciottenne Brigitte Bardot.

Tra una scena e l’altra, Brigitte Bardot e Jean-Louis Trintignant si innamorano in maniera travolgente – seppur fugace – lasciando dunque i rispettivi coniugi e proseguendo la liaison andando a vivere insieme. Come anticipato, la storia d’amore si rivelerà solo una flebile fiamma e dopo poco l’attrice troverà in Jacques Charrier una nuova passione arrivando nuovamente al grande passo del matrimonio. Proprio da queste nozze Brigitte Bardot darà alla luce il suo primo e unico figlio.

Jean-Louis Trintignant, la dolorosa perdita delle figlie Pauline e Marie

La vita di Jean-Louis Trintignant sarà in parte raccontata questa sera dalla nuova fiction Bardot – in onda su Canale 5 – con particolare riferimento alla storia d’amore con Brigitte Bardot. Ma la storia dell’attore non è stata scandita solo dalle liason e dalla carriera, ma è stata anche segnata da una nefasta serie di lutti che hanno sicuramente influenzato in maniera profonda e angosciante la sua esistenza. L’attore, come anticipato, ha avuto 3 figli: la primogenita, Pauline – come racconta Donna Glamour – è venuta tristemente a mancare nel 1969 per quella che viene considerata “morte in culla”. Tragico epilogo anche per la secondogenita, Marie: fiore all’occhiello del cinema internazionale, scomparsa nel 2003 – come riporta Wikipedia – in seguito alle violenze fisiche ricevute dall’allora compagno Bertrand Cantat.

