Chi è Tammaro Cassandro, atleta di tiro a volo alle Olimpiadi di Parigi 2024

Tammaro Cassandro è uno degli atleti italiani in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il suo è un nome noto nel mondo del tiro a volo, ha conquistato numerosi titoli e medaglie, dimostrando una precisione e una concentrazione fuori dal comune. Dietro l’atleta c’è, però, anche un uomo innamorato, legato da un profondo legame alla moglie Samara.

Nato a Capua, in provincia di Caserta, nel 1993, Tammaro Cassandro ha dimostrato fin da giovane una predisposizione naturale per il tiro a volo. Una passione che nasce grazie alla sua famiglia: lo sportivo si è formato sul campo di tiro a volo nella sua Capua, seguendo “i dettami dello zio Ennio Falco, vincitore dell’oro olimpico nell’edizione di Atlanta 1996, di papà Franco e di mamma Ivana, docente di educazione fisica.” si legge sulla biografia ufficiale di Tammaro. La sua passione per questa disciplina lo ha portato a raggiungere traguardi importanti, collezionando vittorie a livello nazionale e internazionale.

Tammaro Cassandro è sposato con Samara: un rapporto lontano dai riflettori

La storia d’amore tra Tammaro Cassandro e Samara è un esempio di come la vita possa riservare sorprese inaspettate. I due si sono infatti conosciuti in un contesto del tutto diverso dal mondo dello sport, eppure il loro legame si è subito rivelato profondo e sincero, oltre che duraturo. Samara è sempre stata al fianco di Tammaro, sostenendolo nei momenti più difficili e condividendo con lui la gioia delle vittorie. La coppia, pur mantenendo un profilo discreto, è molto affiatata. Samara è spesso presente sugli spalti, pronta a tifare per il marito nelle sue imprese sportive, oltre che a trasmettergli tutto il suo sostegno.