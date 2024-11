Tancredi, chi è il cantante in gara a Sanremo Giovani 2024: ex di Amici

Tancredi Cantù Rajnoldi è il nome completo di uno dei concorrenti di Sanremo Giovani 2024. Classe 2001, vive a Milano. Dopo aver frequentato il liceo classico, decide di seguire la sua passione per la musica. Si iscrive a una scuola di canto, impara a suonare qualche strumento e poi partecipa a diversi concorsi di rap dove viene più volte premiato per il suo talento. Il gossip si interessa a lui quando intreccia una relazione sentimentale con la cantautrice Caffelatte, ma la storia dura pochi mesi. Tancredi nel panorama musicale è già conosciuto al pubblico. Nel 2021 è uno degli alunni della scuola di Amici nell’edizione vinta dalla ballerina Giulia Stabile. Non arriva in semifinale, ma il suo singolo “Las Vegas” viene subito trasmesso nelle radio riscuotendo un buon successo. In quell’edizione del talent, Tancredi gareggia nella squadra di Lorella Cuccarini e Arisa.

Più volte si scontra con Aka7even e Sangiovanni, ma non riesce mai a vincere una sfida. A mettere fine alla sua avventura nel talent sono gli stessi giudici che decidono di estrometterlo dalla semifinale. Questa esperienza rafforza il carattere dell’artista che inizia a portare in giro per l’Italia le sue canzoni con successo di pubblico. Dopo la bella esperienza vissuta ad Amici, partecipa a Sanremo Giovani 2023 e Amadeus gli regala un posto sul palco dell’Ariston dove si presenta con il brano “Perle”. Quest’anno ci riprova nell’edizione 2025.

Tancredi a Sanremo Giovani: in gara con Standing Ovation

Dopo aver sfiorato il palco dell’Ariston l’anno scorso, Tancredi ci riprova e torna a Sanremo Giovani 2024 con “Standing ovation”. L’emozione è tanta, perché dietro a questo brano c’è molto lavoro e la voglia di portarsi a casa una bella vittoria. Intanto i fan dell’artista milanese si stanno godendo il singolo “Peggio di così”, uscito a fine settembre, la cui videoclip è disponibile anche su Youtube. Dopo anni di gavetta, l’artista milanese pare aver trovato la sua identità. Il pubblico e anche la critica apprezzano le sue canzoni e il modo leggero con cui tocca tematiche importanti.

“Standing Ovation” è un gioco ironico che mescola mondi sonori diversi. C’è un’attitudine rap nel pop, con un ritornello che cerca di ricreare attraverso la melodia lo stato di agitazione in cui versa il mondo che pare andare alla deriva. La standing ovation dovrebbe omaggiare qualcosa di bello, l’artista invece la richiede per sottolineare in modo ironico come le cose stanno andando nella direzione sbagliata. Anche la giostra che dovrebbe rappresentare il divertimento, Tancredi la usa come metafora per mostrare la realtà della vita. Alla domanda “Di chi è stata la colpa”, l’artista risponde “Non nostra”. Per vedere una demo del brano con il quale Tancredi prenderà parte a Sanremo Giovani 2025, basta andare su Rai Play.