Bernardo Cherubini, a piccoli passi, sta cercando di farsi conoscere tramite la vetrina del Grande Fratello 2024. Certamente un’esperienza inedita dato che a dispetto dei fratelli – Anna Cherubini e Lorenzo Jovanotti – non ha particolari attività da menzionare in riferimento al mondo dello spettacolo. Molto si sa, infatti, anche a proposito dei suoi affetti più cari e il focus è doveroso in vista della puntata di questa sera dove diversi concorrenti riceveranno una sorpresa da persone care in vista delle festività natalizie. Per Bernardo Cherubini arrivano gli auguri speciali di sua nipote Teresa?

Proprio qualche giorno fa abbiamo appreso del legame speciale con Teresa – nipote di Bernardo Cherubini e figlia di suo fratello Lorenzo Jovanotti – proprio grazie ad un gesto del concorrente del Grande Fratello 2024. Ha infatti scelto di coinvolgere tutti i coinquilini per mandare dalla Casa un tenero messaggio di auguri di buon compleanno alla sua amata nipotina Teresa.

Bernardo Cherubini e il rapporto speciale con la nipote Teresa, figlia di suo fratello Lorenzo Jovanotti

Per rendere ancora più affettuosi e sentiti gli auguri, Bernardo Cherubini ha intonato con i suoi compagni di viaggio al Grande Fratello 2024 la canzone ‘A te’; noto brano di suo fratello Lorenzo Jovanotti e dedicato proprio a Teresa, nipote del concorrente e ovviamente figlia del cantante. Chissà che la giovane non decida a questo punto di ricambiare con dei teneri messaggi di auguri in vista delle festività natalizie oppure, addirittura, arrivando in persona nella Casa più spiata d’Italia per un caloroso abbraccio a suo zio Bernardo Cherubini.